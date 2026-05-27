Horóscopo del miércoles 27 de mayo de 2026

Este es el Horóscopo correspondiente al martes 26 de mayo de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el zodíaco.

Este es el Horóscopo correspondiente al miércoles 27 de mayo de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el zodíaco.

Horóscopo del lunes 25 de mayo de 2026

Horóscopo del martes 26 de mayo de 2026

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Si está cansado de un viejo romance, no dude en dejarlo. No despilfarre el dinero en caprichos. Con pocas gestiones, conseguirá cambiar de trabajo. Usted no es invencible, así que controle sus energías.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Con poco esfuerzo, despertará la atención de quien desea. Retome los negocios que otros han abandonado. Originales iniciativas laborales. No olvide la conveniencia de una revisión oftálmica.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

No idealice demasiado a su pareja, es humana. El dinero le irá llegando según lo vaya necesitando. El trabajo desempeñado le enorgullece. Guarde las fuerzas para el fin de semana.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Sin esperarlo, el amor invadirá su corazón. Económicamente, no se puede permitir muchos excesos. Recuerde, el aspecto es importante en las entrevistas. Cuide su estómago, es su punto débil.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Por fin ha decidido salir a divertirse. Medite ese cambio de banco. No se lleve los problemas laborales a casa. Las dietas siempre bajo control, consulte a un especialista.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

No abandone su vida social. No hay acontecimientos especiales en relación con el dinero. Por fin llega ese tan merecido aumento de sueldo. Enhorabuena, su salud es perfecta.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Disfrutará de un maravilloso final de jornada en pareja. En el ámbito económico, llegan noticias muy favorables. Vigile con quien habla en el trabajo. Su hígado está perfecto, pero no abuse del alcohol.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Si es soltero podría ser por poco tiempo. No sería mala idea que gastara dinero en ropa. Atraviesa una fase de gran concentración en el trabajo. Le dolerán los pies por su gran actividad.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

La persona amada está muy pendiente de usted. Puede ganar un dinero extra. Esfuércese y aprenda, no se ancle en su trabajo habitual. En su salud, un bajón puntual sin importancia, pronto se recuperará.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Quizá su pareja no reaccione como usted espera. Con el dinero, siga los consejos de los entendidos. Momento adecuado para la creatividad laboral. No debe exponer su piel sin protección.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Descubrirá un amor en quien menos se imagina. Triunfará en el terrero financiero. Aprenda cómo trabajar y obtendrá grandes resultados. Cuidado con las lesiones por hacer tanto ejercicio.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Los malentendidos con los amigos se irán aclarando. Hoy recibirá un dinero extra. Con su decisión, acaba de marcar su porvenir profesional. Piense en dejar de fumar, es el momento.