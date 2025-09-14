Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

Horóscopo del domingo 14 de septiembre de 2025

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al domingo 14 de septiembre de 2025. signo por signo lo que dicen el zodíaco.

14 de septiembre 2025 · 07:30hs
Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al domingo 14 de septiembre de 2025. signo por signo lo que dicen el zodíaco.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al domingo 14 de septiembre de 2025. signo por signo lo que dicen el zodíaco.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al domingo 14 de septiembre de 2025. signo por signo lo que dicen el zodíaco.

Aries

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 13 de septiembre de 2025. Signo por signo lo que deparan el zodíaco.

Horóscopo del sábado 13 de septiembre de 2025

el horoscopo para este viernes 12 de septiembre de 2025

El horóscopo para este viernes 12 de septiembre de 2025

El domingo trae calma después de una semana intensa. Ideal para recargar energías y planificar lo que viene.

Tauro

Día perfecto para disfrutar de la comida, el descanso y el afecto de los tuyos.

Géminis

La comunicación fluye con naturalidad. Un diálogo sincero puede acercarte a alguien especial.

Cáncer

El entorno familiar cobra protagonismo. Buen momento para resolver malentendidos en casa.

Leo

Tu brillo personal sigue fuerte: recibís halagos o reconocimiento. Jornada favorable para la diversión.

Horóscopo 3

Virgo

El domingo puede traerte claridad en temas económicos. Evitá preocuparte de más por detalles menores.

Libra

Un día de equilibrio emocional. Se abre la posibilidad de planificar una salida romántica.

Escorpio

La intensidad baja y se abre paso a la calma. Aprovechá para descansar y recuperar energía.

Sagitario

La aventura sigue: pequeños planes o salidas improvisadas le pondrán sabor al día.

Capricornio

Día ideal para el orden y la organización en casa. Tu mente estará práctica y productiva.

Acuario

Se potencia tu costado solidario: compartir con otros te hará sentir bien. Inspiración en lo creativo.

Piscis

La intuición te guía hacia una charla importante. Buen momento para soltar lo que ya no suma.

Horóscopo Signo Astrología zodíaco
Noticias relacionadas
el horoscopo para este jueves 11 de septiembre de 2025

El horóscopo para este jueves 11 de septiembre de 2025

el horoscopo para este miercoles 10 de septiembre de 2025

El horóscopo para este miércoles 10 de septiembre de 2025

el horoscopo para este martes 9 de septiembre de 2025

El horóscopo para este martes 9 de septiembre de 2025

el horoscopo para este lunes 8 de septiembre de 2025

El horóscopo para este lunes 8 de septiembre de 2025

Ver comentarios

Lo último

¿Cuál es la temperatura ideal del agua para tomar mate?

¿Cuál es la temperatura ideal del agua para tomar mate?

El riesgo de las dietas exprés en septiembre para llegar al verano

El riesgo de las dietas exprés en septiembre para "llegar al verano"

Horóscopo del domingo 14 de septiembre de 2025

Horóscopo del domingo 14 de septiembre de 2025

Ultimo Momento
¿Cuál es la temperatura ideal del agua para tomar mate?

¿Cuál es la temperatura ideal del agua para tomar mate?

El riesgo de las dietas exprés en septiembre para llegar al verano

El riesgo de las dietas exprés en septiembre para "llegar al verano"

Horóscopo del domingo 14 de septiembre de 2025

Horóscopo del domingo 14 de septiembre de 2025

SMN con pronóstico de chaparrones y tormentas aisladas

SMN con pronóstico de chaparrones y tormentas aisladas

Dolor en Entre Ríos: exdocente universitaria murió atropellada en Buenos Aires

Dolor en Entre Ríos: exdocente universitaria murió atropellada en Buenos Aires

Policiales
Dolor en Entre Ríos: exdocente universitaria murió atropellada en Buenos Aires

Dolor en Entre Ríos: exdocente universitaria murió atropellada en Buenos Aires

Crimen de Jesica Bravo: dictaron prisión preventiva para seis imputados

Crimen de Jesica Bravo: dictaron prisión preventiva para seis imputados

Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Ovación
River derrotó a Estudiantes de La Plata y es líder

River derrotó a Estudiantes de La Plata y es líder

Patronato goleó a Atlético Paraná en el clásico local

Patronato goleó a Atlético Paraná en el clásico local

Estudiantes festejó por duplicado

Estudiantes festejó por duplicado

Julio Vaccari dejó de ser el técnico de Independiente tras la derrota ante Banfield

Julio Vaccari dejó de ser el técnico de Independiente tras la derrota ante Banfield

Independiente sufrió otro golpe

Independiente sufrió otro golpe

La provincia
SMN con pronóstico de chaparrones y tormentas aisladas

SMN con pronóstico de chaparrones y tormentas aisladas

Frigerio participó de la entrega del título Doctor Honoris Causa a Rosatti

Frigerio participó de la entrega del título Doctor Honoris Causa a Rosatti

Maximiliano Benítez destacó los avances del MDP en defensa de los Derechos Humanos

Maximiliano Benítez destacó los avances del MDP en defensa de los Derechos Humanos

Paraná: mejoraron la iluminación del Parque Industrial

Paraná: mejoraron la iluminación del Parque Industrial

Concordia: hallan larvas de aedes aegypti en el cementerio

Concordia: hallan larvas de aedes aegypti en el cementerio

Dejanos tu comentario