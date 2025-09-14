Por qué Shell vende una refinería y 700 estaciones en Argentina

Hay incertidumbre entre los 2.500 empleos que generaba la petrolera Shell con su refinería y 700 estaciones de servicio en Argentina

La petrolera Shell decidió vender activos en Argentina. Sus propietarios dieron el primer paso al contratar al J.P Morgan para la valuación de sus activos en el territorio nacional. Entre éstos la refinería instalada en Dock Sud y las 700 estaciones de servicio que posee a lo largo y ancho del país.

La reconocida compañía energética Raízen, integrada por el grupo brasileño Cosan y Shell, empezó el proceso de desinversión y contrató a JP Morgan tanto para la valuación como la venta de sus activos en el territorio nacional . Decisión que implica un futuro lleno de incertidumbre para sus más de 2.500 empleados, que podrían perder sus puestos de trabajo.

Petrolera Shell Raizen Argentina

Los principales bienes que comercializarán son la refinería instalada en la localidad de Dock Sud, partido bonaerense de Avellaneda, que es la más antigua del país con procesamiento de 100.000 barriles diarios, y una red de más de 700 estaciones de servicio de la marca Shell. Dicha cadena, representa cerca del 18% de las ventas de combustibles a nivel local.

El grupo empresario adquirió las estaciones de servicio de Shell en 2018 tras pagar 950 millones de dólares, lo que consolidó la alianza comercial entre las dos firmas. Sin embargo, en el último tiempo, recibió duros cuestionamientos por parte de la Dirección General de Aduanas, que la acusó en 2023 de presuntas irregularidades en operaciones del comercio exterior.

Petrolera Shell Raizen Argentina 1

Por qué decide desinvertir

El portal especializado en economía y negocios, Punto Biz, mencionó que la decisión de Raízen está vinculada a una serie de retiros o reestructuración de las empresas multinacionales en el mercado argentino. La lista es extensa, pero pueden nombrarse HSBC, Mercedes Benz y hasta ExxonMobil. En simultáneo, Equinor conserva en evaluación sus activos en Argentina.

Los especialistas consideraron que la principal dificultad es la imposibilidad de generar dividendos al exterior debido al cepo cambiario, que prevalece aún para las empresas, y la evaluación negativa que padece el negocio en Argentina, así se ve reflejado también en aquellas operan Vaca Muerta.

El año comenzó muy complicado para Raizen porque en la refinería de Dock Sud se desató una fuerte disputa. En ese marco, diez trabajadores denunciaron que fueron despedidos sin causa. A los cesanteados le prohibieron el ingreso al establecimiento. Ellos sostuvieron que los expulsaron por causas discriminatorias: cuatro de ellos venían reclamando mejoras laborales, democracia sindical y denunciaban contaminación por parte de la empresa.

Según detallan, entre los diez despedidos, había trabajadores que cumplían función de brigadistas en tareas de rescate “ante emergencias e incendios graves en la refinería". "Están exponiendo nuestras vidas en esas situaciones”, dijeron a DataGremial.