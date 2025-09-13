Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

Horóscopo del sábado 13 de septiembre de 2025

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 13 de septiembre de 2025. Signo por signo lo que deparan el zodíaco.

13 de septiembre 2025 · 07:34hs
Aries

Un sábado ideal para enfocarte en lo personal. La energía favorece el deporte o actividades al aire libre.

Tauro

La calma será tu aliada. Día propicio para disfrutar de la casa y la familia. Evitá gastos innecesarios.

Géminis

Se activa tu costado social: reuniones, salidas o encuentros inesperados. Tu humor atraerá buenas conexiones.

Cáncer

La jornada puede traer cierta nostalgia. Buscá refugio en lo afectivo y no postergues tus necesidades emocionales.

Leo

Día de protagonismo: tu carisma resalta en reuniones. En el amor, la pasión gana terreno.

Virgo

Momento para organizar asuntos pendientes. Un detalle tuyo será valorado por alguien importante.

Libra

Se abre un clima de diversión y conexión. Buen momento para el romance y para disfrutar de tu círculo de amistades.

Escorpio

Tu intuición se fortalece y podés descubrir información clave. La noche promete intensidad.

Sagitario

Un sábado dinámico y de movimiento. Posible viaje corto o actividad diferente que te recargue energía.

Capricornio

Tu responsabilidad puede chocar con el deseo de descanso. Balancear será la clave para no sobrecargarte.

Acuario

Día creativo y social: nuevas ideas o encuentros enriquecedores. Ideal para compartir.

Piscis

Un sábado de introspección. La meditación o el arte serán buenas vías para liberar tensiones.

Estudiantes y River se enfrentan con la mente puesta en la Libertadores

Luis Caputo anunció la privatización de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales

Argentina debuta este sábado en el Mundial de Vóley ante Finlandia: todo lo que hay que saber

Estudiantes y River se enfrentan con la mente puesta en la Libertadores

Luis Caputo anunció la privatización de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales

Argentina debuta este sábado en el Mundial de Vóley ante Finlandia: todo lo que hay que saber

El blooper que hizo famoso a Enzo Salas

Concordia: hallan larvas de aedes aegypti en el cementerio

Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Torneo Regional del Litoral: Estudiantes y Rowing dividirán la ciudad en una nueva edición del clásico

LPF: hay clásico en el estadio Pedro Mutio

Estudiantes y River se enfrentan con la mente puesta en la Libertadores

Argentina debuta este sábado en el Mundial de Vóley ante Finlandia: todo lo que hay que saber

El blooper que hizo famoso a Enzo Salas

Concordia: hallan larvas de aedes aegypti en el cementerio

Victoria implementará el sistema de fotomultas móviles

Turismo emisivo: ni la suba del dólar frena el boom de los viajes al exterior

SMN: continúan las temperaturas primaverales

Rogelio Frigerio inauguró la Muestra de la Construcción

