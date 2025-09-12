El horóscopo para este viernes 12 de septiembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Nuevas afinidades con su pareja, se divertirán mucho. Tenga siempre muy presente el debe y el haber. Tendrá una jornada laboral difícil. Malestar articular sin importancia.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Su vida amorosa pasa por un intenso momento. Mala suerte en lo económico. Se incrementan sus posibilidades de ascenso. Momento de mucha actividad, cuidado con el desgaste.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Si lo desea, es buen momento para aumentar la familia. Debe prestar mayor interés a las inversiones. La creatividad es básica en su trabajo. Salga con sus amigos y verá cómo su salud mejora.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Debería salir con sus amigos, lo está necesitando. Debe velar más por sus intereses económicos. Las tensiones protagonizarán la jornada de trabajo. Su estado de ánimo no es muy bueno.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

No se vuelva loco buscando un romance. Oportunidad de ser generoso con sus allegados. La prudencia debe imponerse antes de un cambio laboral. Si se ha puesto a dieta, no deje de controlarse.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Lo va a pasar de maravilla con su familia y amigos. Antes de hacer un préstamo, mire a quién se lo hace. Sus ideas para obtener más rendimiento son muy buenas. No abuse con del deporte.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Asunto amoroso muy satisfactorio. No derroche su dinero, sus ahorros tienen fondo. Tenga las ideas muy claras si quiere cambiar de trabajo. La meditación está muy bien para mantenerse sereno.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Su familia ocupará su mente y su corazón. La falta de fondos obstaculiza la buena marcha de su negocio. Surge una oportunidad para mejorar de trabajo, medítelo. Descansar es imprescindible.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Buscará un acercamiento y las relaciones familiares mejorarán. Se vislumbran progresos en lo económico. Le darán la oportunidad laboral que esperaba. Cuidado con esos dolores de cabeza.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Con los amigos, recordará momentos del pasado. Hoy es el día de gastar sus ahorros con su pareja. Muchos cambios en el trabajo, aprovéchelos. Cálmese, los nervios son muy perjudiciales para su salud.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

El amor le acecha en cualquier momento y lugar. Amenazan gastos imprevistos. Esa postura negativa complicará su proyecto laboral. Hacer esfuerzos mientras se hace la digestión no es bueno.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Es hora de descubrir nuevas experiencias amorosas. Los ahorros le hacen sentirse seguro. Notará mucho movimiento en su departamento, no se alarme. Temple sus nervios y relájese.