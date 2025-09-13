Julio Vaccari dejó de ser el técnico de Independiente tras la derrota ante Banfield

Julio Vaccari dejó de ser el entrenador de Independiente tras la caída por 1 a 0 ante Banfield, por la fecha ocho del Torneo Clausura 2025. La decisión del técnico de 45 años corresponde al pésimo comienzo del segundo semestre, en el que el Rojo marcha último de la Zona B con apenas tres puntos, quedó afuera de la Copa Argentina en octavos de final y fue eliminado de la Copa Sudamericana luego de una polémica decisión de Conmebol.