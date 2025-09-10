Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este miércoles 10 de septiembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

10 de septiembre 2025 · 08:23hs
ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Será objeto de envidias por lo bien que le va en amores. La felicidad no está solo en las cosas materiales. Continúe con su trabajo, no empiece nuevos proyectos. Está en plena forma y rebosa energía.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Allá donde vaya, será protagonista de la fiesta. Comprar de forma compulsiva no viene bien a ningún bolsillo. Reflexione antes de proponer otro contrato a su empresa. Recuerde que la alimentación es salud.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Lo peor ya ha pasado y su pareja le apoyará en todo. Es un buen día para hacer grandes compras. La intuición le salvará de esos problemas laborales. Una salud de hierro es lo que alberga en su interior.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Se superan los problemas sentimentales del pasado. Con el dinero recuperado, podrá darse algún capricho. La obsesión por el trabajo no le favorece en absoluto. No haga esfuerzos o tendrá lumbago.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Regale a su pareja eso que tanto desea. Buenas oportunidades económicas, saldrá a flote. Jornada idónea para olvidar rencillas profesionales. Camine más si no quiere tener problemas circulatorios.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Su pareja le está dedicando mucha atención, sea receptivo. Día estupendo para arriesgar en las inversiones. Sus compañeros hablan muy bien de usted. Afortunadamente, su salud no será mala.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Momentos de especial romanticismo. Su economía sufrirá pérdidas difíciles de controlar. Le alegrará ver los resultados laborales debido a su esfuerzo. Debe poner remedio a esas pequeñas molestias.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Su pareja le da todo lo que necesita para ser feliz. Día oportuno para gastar los ahorros y darse algún capricho. En lo laboral, todo lo que se proponga le saldrá bien. Quizá sufra una ligera reacción alérgica.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Esa persona tan especial le dirá que le quiere. Bien de dinero y mejorando. Exponga, no imponga, sus puntos de vista en el trabajo. Usted bien, pero le preocupará la salud de alguien cercano.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Encuentro amoroso muy especial. No es una buena jornada para tomar decisiones económicas. Cualquier estudio complementario es bueno. No abuse de su buen estado físico y procure descansar.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Lo que comenzó como aventura, puede acabar en algo serio. Ahorre en las cosas de las que puede prescindir. Logrará éxito profesional si es diligente. Cuidado con los pequeños accidentes domésticos.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Jornada perfecta para romper corazones. Disfrute con los ahorrillos que tiene. Un buen currículum abre muchas puertas, fórmese. Su energía debe enfocarla de manera positiva.

