Horóscopo del domingo 1 de febrero

Astrología. Este es el horóscopo correspondiente al domingo 1 de febrero de 2026. Signo por signo del zodíaco, lo que deparan los astros.

Un domingo ideal para limar asperezas. La clave será escuchar antes de hablar. Salud: Es un buen momento para desconectar de las pantallas y descansar la vista. Trabajo: No te adelantes al lunes; disfrutá el presente para recargar energías.

Tauro

Una charla profunda con alguien especial te dará la claridad que estabas buscando. Salud: El cuerpo te pide movimiento; una caminata por la costanera te renovará. Trabajo: Revisá tus gastos antes de iniciar el mes para evitar sorpresas.

Géminis

Estás con la sensibilidad a flor de piel. Dejá que los afectos te cuiden. Salud: Cuidado con los cambios de temperatura y las bebidas muy frías. Trabajo: Una idea que dabas por perdida vuelve a tomar fuerza hoy. Anotala.

Cáncer

El refugio en la familia será tu mejor plan. Disfrutá de la calma del hogar. Salud: Excelente jornada para descansar y recuperar horas de sueño pendientes. Trabajo: Evitá llevarte problemas de la oficina a la mesa del domingo.

Leo

Tu magnetismo personal está en alza. Si estás soltero, estate atento a las señales. Salud: Moderá los excesos en las comidas para evitar pesadez estomacal. Trabajo: Se vienen desafíos interesantes; aprovechá hoy para mentalizarte.

Virgo

Poné el foco en los detalles compartidos. Un gesto simple valdrá más que mil palabras. Salud: Prestá atención a tu postura; un masaje o estiramiento te vendría muy bien. Trabajo: Ordenar tus prioridades hoy te ahorrará mucho estrés mañana.

Libra

Buscá el equilibrio. No cedas siempre, pero tampoco cierres el diálogo. Salud: La meditación o un momento de silencio te ayudarán a bajar los decibeles. Trabajo: Una noticia económica te traerá alivio de cara a los próximos días.

Escorpio

No dejes que los celos empañen un día de conexión. Confiá más en tu pareja. Salud: Estás con mucha vitalidad; aprovechá para hacer alguna actividad física. Trabajo: Tu intuición será clave para resolver un conflicto que se avecina.

Sagitario

Ganas de aventura y de salir de la rutina. Proponele un plan distinto a tu pareja. Salud: Necesitás hidratarte más; no descuides el consumo de agua. Trabajo: Un proyecto creativo empieza a tomar forma en tu cabeza. Dale tiempo.

Capricornio

A veces sos demasiado racional. Dejate llevar un poco más por lo que sentís. Salud: El estrés acumulado se siente en los hombros. Intentá relajarte. Trabajo: Tus metas están claras, pero no te olvides de disfrutar el proceso.

Acuario

Te sentís renovado y con ganas de compartir. Buen clima con amigos y pareja. Salud: Cuidá tus horas de descanso; mañana arranca una semana exigente. Trabajo: Una propuesta inesperada podría surgir en una charla informal.

Piscis

Tu intuición nunca falla. Escuchá lo que te dicta el corazón sobre esa relación. Salud: Conectar con la naturaleza o el agua será tu mejor terapia este domingo. Trabajo: No te cargues con responsabilidades ajenas; aprendé a decir que no.