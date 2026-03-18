Giovanni, un niño de 2 años, lucha por recibir oxígeno en Entre Ríos.

Giovanni, un niño oxigenodependiente de 2 años, depende de viajes constantes de su madre para recibir terapia en Entre Ríos.

En Entre Ríos, un niño de casi 2 años, identificado como Giovanni, se encuentra internado en el Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia debido a su condición de dependencia de oxígeno . La familia enfrenta dificultades para cumplir con los requerimientos médicos, ya que la provincia no puede proveer algunos de los equipos necesarios.

Según pudo saber UNO , la madre del niño debe trasladarse regularmente al hospital para las sesiones de terapia, en ocasiones pagando su pasaje o viajando a dedo. Estos traslados constantes implican un esfuerzo económico y físico significativo para la mujer.

Entre Ríos: un niño oxigenodependiente espera atención más cerca de casa

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El Hospital de Federación, cercano al domicilio del niño, se ha negado a recibirlo alegando que no cuentan con la infraestructura ni la preparación necesaria para atender a pacientes con estas necesidades, a pesar de ser un centro hospitalario.

Desde la provincia, el área de Desarrollo de Paraná informó que no puede brindar asistencia directa, alegando que la vivienda del niño no es de la madre. Por su parte, intentos de contacto con autoridades municipales no han tenido respuesta.

Según médicos consultados en otros centros, se exige a la familia un espacio mínimo de 6 x 6 metros y un baño en suite para poder recibir al paciente en ciertos programas, condiciones que resultan difíciles de cumplir para la madre debido a su situación económica.

La familia continúa gestionando recursos de manera independiente y recibiendo colaboración puntual de voluntarios para poder cubrir los traslados y necesidades básicas del niño, mientras esperan una solución que les permita acceder a atención médica más cercana a su domicilio.

Giovanni cumplirá 2 años en los próximos días, y su caso refleja las dificultades que enfrentan pacientes pediátricos oxigenodependientes en la provincia de Entre Ríos para acceder a atención médica adecuada y continua.