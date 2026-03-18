Destrozaron garita de colectivo sobre Ruta 12 en Cerrito.

En Cerrito, actos de vandalismo dañaron la garita de colectivo sobre Ruta 12, afectando a usuarios y generando preocupación en la comunidad.

En la localidad de Cerrito se registraron actos de vandalismo que provocaron importantes destrozos en la garita de colectivo ubicada sobre la Ruta 12. La garita, de uso público, cumple una función fundamental para las personas que utilizan el transporte, por lo que los daños afectan a toda la comunidad.