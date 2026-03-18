En la localidad de Cerrito se registraron actos de vandalismo que provocaron importantes destrozos en la garita de colectivo ubicada sobre la Ruta 12. La garita, de uso público, cumple una función fundamental para las personas que utilizan el transporte, por lo que los daños afectan a toda la comunidad.
Destrozaron garita de colectivo sobre Ruta 12 en Cerrito
En Cerrito, actos de vandalismo dañaron la garita de colectivo sobre Ruta 12, afectando a usuarios y generando preocupación en la comunidad.
18 de marzo 2026 · 15:37hs
Desde la Municipalidad se solicita a los vecinos y vecinas colaborar en el cuidado de los bienes comunes y, ante cualquier situación sospechosa, informar a las autoridades correspondientes.
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Garita de colectivo en Cerrito sufrió importantes destrozos
Cuidar lo que es de todos es una responsabilidad compartida, señalaron desde el municipio.