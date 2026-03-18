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Kinesiólogo depositó fondos a Salud para saldar reclamo de cobro indebido

El kinesiólogo Carlos Malatesta hasta el momento pagó $3.200.000 y propuso seguir depositando cuotas hasta cubrir el total

18 de marzo 2026 · 14:24hs
El médico Carlos Malatesta admitió el cobro indebido

El médico Carlos Malatesta admitió el cobro indebido, pidió eliminar intereses por “error administrativo” y propuso pagar la deuda en cuotas.
El médico Carlos Malatesta admitió el cobro indebido

El médico Carlos Malatesta admitió el cobro indebido, pidió eliminar intereses por “error administrativo” y propuso pagar la deuda en cuotas.

El kinesiólogo Carlos Alberto Malatesta, exdirector del Hospital Hogar de Ancianos “Isidoro Redruello” de Villaguay, reconoció haber percibido de manera indebida una suma millonaria y propuso un plan de pagos para devolver el dinero, según consta en una presentación realizada ante el Ministerio de Salud y a la que accedió UNO. Hasta el momento la cifra exacta depositada en la cartera sanitaria es de $3.200.000.

El escrito fue presentado el 14 de mayo de 2025, en el marco del expediente administrativo iniciado tras detectarse que el profesional continuó cobrando el adicional por Responsabilidad Funcional luego de su renuncia al cargo, ocurrida el 2 de julio de 2024. En su descargo, Malatesta admitió la validez del monto reclamado, aunque cuestionó la aplicación de intereses y adjudicó la situación a un “error administrativo”.

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"Quien suscribe, Lic. Carlos Alberto Malatesta, DNI 17.461.680 . Me dirijo a usted en el marco del Expediente N°. 3069976 a los fines de impugnar la liquidación a fjs. 46 en virtud de que la misma cuenta con intereses por el monto de $1.731.824,74. Que si bien acepto que el monto total de $9.866.764,05 es correcto y tengo la voluntad de devolverlo, entiendo que la situación que generó estos intereses fue un error administrativo y no soy responsable de dicha mora", sostuvo.

Asimismo, planteó una alternativa para cancelar la deuda en función de su situación económica: "Que además propongo realizar un plan de pagos para solventar dicha deuda y que el mismo sea acorde a mi situación económica, por lo que podría realizar entregas mensuales de $200.000 hasta cubrir el monto de la deuda. Por todo lo expuesto, le solicito tenga a bien suspender y eliminar el cobro de los intereses mencionados, y además que sea considerado el plan de pagos propuesto a los fines de liquidar mi deuda. Sin otro particular, y a la espera de una respuesta favorable a mi petición, le envío un cordial saludo".

nota Malatesta

De acuerdo con el decreto Nº 318 del Ministerio de Salud de Entre Ríos, fechado el 11 de febrero y publicado en el Boletín Oficial el 16 de marzo, el monto total reclamado asciende a $11.598.588,79 (se le suman intereses), tras la detección realizada por el Departamento Liquidaciones de la cartera sanitaria.

En el entorno del profesional manifestaron sorpresa por la publicación del caso en el Boletín Oficial, ya que entendían que la situación había quedado resuelta con los trámites administrativos ya realizados. En ese sentido, calificaron lo ocurrido como una negligencia del Estado.

kinesiólogo Salud Reclamo
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