Uno Entre Rios | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto elogió al equipo de Alpine tras el GP de China

El piloto argentino fue optimista y halagó a los trabajadores de la escudería por el "trabajo hecho en invierno" y por el buen arranque en la temporada.

18 de marzo 2026 · 15:54hs
Franco Colapinto elogió al equipo de Alpine tras el GP de China

Franco Colapinto elogió al equipo de Alpine tras el GP de China

Franco Colapinto cosechó su primer punto tanto en la temporada 2026 como para Alpine en el Gran Premio de China de la Fórmula 1. Este miércoles, en la sesión de debrief (revisión de rendimiento), el piloto argentino elogió a todo el equipo y brindó un mensaje optimista de cara al futuro de la escudería.

"Sólo quería estar acá. Los informes son muy difíciles, no suelen ir bien, pero pienso que este es el primero que tuvimos buenos resultados y un buen arranque de año. Es por lo que estaba tan emocionado, entonces sólo quiero decirles que estoy muy orgulloso del esfuerzo que hicieron durante el invierno. Fabricaron un auto muy rápido, dimos muchos pasos hacia adelante", expresó el pilarense.

El auto de Colapinto podría llegar el próximo mes al país para girar en las calles porteñas.

En abril Franco Colapinto podría hacer una exhibición en Argentina

Franco Colapinto terminó 10° en el GP de China y sumó su primer punto en Alpine

Franco Colapinto terminó 10° en el GP de China y sumó su primer punto en Alpine

Franco Colapinto junto a Pierre Gasly

Embed

Luego, el corredor de 22 años se mostró positivo de cara a la presente campaña: "Quedan todavía muchos objetivos por alcanzar juntos y se que todos tienen una gran motivación detrás y que estamos empujando mucho no sólo para estar en el top 10 sino que para estar en los primeros puestos en busca de puntos. Es allí donde queremos llegar en el futuro".

Colapinto finalizó décimo pese al choque que produjo Esteban Ocon, sobre el que la FIA determinó que el francés fue "completamente culpable". Además, el galo le pidió disculpas al argentino tras el suceso.

Franco Colapinto elogió al equipo de Alpine tras el GP de China

Embed

Además, debido a las suspensiones de los Grandes Premios de Arabia Saudita y Baréin, apareció la posibilidad de que el pilarense pueda realizar una exhibición en la Argentina. “Posiblemente el mes próximo venga Alpine a la Argentina. Lo estamos terminando de ver con Alpine y con el equipo de Franco. Son todos procesos de intentar llegar a esa Fórmula 1”, reconocieron desde la Ciudad de Buenos Aires.

Franco Colapinto Alpine China Fórmula 1
Noticias relacionadas
Aseguran que la Fórmula 1 cancelará los GPs de Bahrein y Arabia Saudita

Aseguran que la Fórmula 1 cancelará los GPs de Bahrein y Arabia Saudita

El torneo se juega en Paraná hasta el sábado.

Paraná vive una fiesta internacional con el inicio del The Show Pro Series

Arranca la ovalada. Los jugadores que participarán del TRL compartieron el lanzamiento del certamen.

En Rosario se presentó la edición 26 del Torneo Regional del Litoral

Messi marcó el gol 900 en su carrera en la eliminación del Inter Miami.

Inter Miami empató 1-1 con Nashville y quedó eliminado de la Concachampions

Ver comentarios

Lo último

Paraná vive una fiesta internacional con el inicio del The Show Pro Series

Paraná vive una fiesta internacional con el inicio del The Show Pro Series

El desempleo en el Gran Paraná bajó un 0,9%, pero en Concordia subió un 2,2%

El desempleo en el Gran Paraná bajó un 0,9%, pero en Concordia subió un 2,2%

En Rosario se presentó la edición 26 del Torneo Regional del Litoral

En Rosario se presentó la edición 26 del Torneo Regional del Litoral

Ultimo Momento
Paraná vive una fiesta internacional con el inicio del The Show Pro Series

Paraná vive una fiesta internacional con el inicio del The Show Pro Series

El desempleo en el Gran Paraná bajó un 0,9%, pero en Concordia subió un 2,2%

El desempleo en el Gran Paraná bajó un 0,9%, pero en Concordia subió un 2,2%

En Rosario se presentó la edición 26 del Torneo Regional del Litoral

En Rosario se presentó la edición 26 del Torneo Regional del Litoral

Inter Miami empató 1-1 con Nashville y quedó eliminado de la Concachampions

Inter Miami empató 1-1 con Nashville y quedó eliminado de la Concachampions

Quini 6: una vez más quedaron vacantes los pozos millonarios

Quini 6: una vez más quedaron vacantes los pozos millonarios

Policiales
Gualeguaychú: Pablo Laurta está otra vez preso en la Unidad Penal 9

Gualeguaychú: Pablo Laurta está otra vez preso en la Unidad Penal 9

Una joven recibió feroz golpiza en escuela de Federación

Una joven recibió feroz golpiza en escuela de Federación

Destrozaron garita de colectivo sobre Ruta 12 en Cerrito

Destrozaron garita de colectivo sobre Ruta 12 en Cerrito

Airaldi ante la Justicia: Jamás se me pasaría por la cabeza sacarle la vida a alguien

Airaldi ante la Justicia: "Jamás se me pasaría por la cabeza sacarle la vida a alguien"

Falleció un hombre en Paraná mientras circulaba en bicicleta

Falleció un hombre en Paraná mientras circulaba en bicicleta

Ovación
Paraná vive una fiesta internacional con el inicio del The Show Pro Series

Paraná vive una fiesta internacional con el inicio del The Show Pro Series

Inter Miami empató 1-1 con Nashville y quedó eliminado de la Concachampions

Inter Miami empató 1-1 con Nashville y quedó eliminado de la Concachampions

En Rosario se presentó la edición 26 del Torneo Regional del Litoral

En Rosario se presentó la edición 26 del Torneo Regional del Litoral

Lionel Messi alcanzó los 900 goles en su carrera profesional

Lionel Messi alcanzó los 900 goles en su carrera profesional

Facundo Ardusso se suma al equipo del Gurí

Facundo Ardusso se suma al equipo del Gurí

La provincia
El desempleo en el Gran Paraná bajó un 0,9%, pero en Concordia subió un 2,2%

El desempleo en el Gran Paraná bajó un 0,9%, pero en Concordia subió un 2,2%

El CGE convoca a las familias a actualizar los datos de estudiantes en SAGE

El CGE convoca a las familias a actualizar los datos de estudiantes en SAGE

El hospital de Diamante colapsó por casos de consumos problemáticos

El hospital de Diamante colapsó por casos de consumos problemáticos

Entre Ríos: el Senado aprobó leyes que regularizan la jurisdicción de comunas

Entre Ríos: el Senado aprobó leyes que regularizan la jurisdicción de comunas

Giovanni, un niño de 2 años, lucha por recibir oxígeno en Entre Ríos

Giovanni, un niño de 2 años, lucha por recibir oxígeno en Entre Ríos

Dejanos tu comentario