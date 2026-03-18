El piloto argentino fue optimista y halagó a los trabajadores de la escudería por el "trabajo hecho en invierno" y por el buen arranque en la temporada.

Franco Colapinto cosechó su primer punto tanto en la temporada 2026 como para Alpine en el Gran Premio de China de la Fórmula 1. Este miércoles, en la sesión de debrief (revisión de rendimiento), el piloto argentino elogió a todo el equipo y brindó un mensaje optimista de cara al futuro de la escudería.

"Sólo quería estar acá. Los informes son muy difíciles, no suelen ir bien, pero pienso que este es el primero que tuvimos buenos resultados y un buen arranque de año. Es por lo que estaba tan emocionado, entonces sólo quiero decirles que estoy muy orgulloso del esfuerzo que hicieron durante el invierno . Fabricaron un auto muy rápido, dimos muchos pasos hacia adelante ", expresó el pilarense.

Franco Colapinto junto a Pierre Gasly

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Luego, el corredor de 22 años se mostró positivo de cara a la presente campaña: "Quedan todavía muchos objetivos por alcanzar juntos y se que todos tienen una gran motivación detrás y que estamos empujando mucho no sólo para estar en el top 10 sino que para estar en los primeros puestos en busca de puntos. Es allí donde queremos llegar en el futuro".

Colapinto finalizó décimo pese al choque que produjo Esteban Ocon, sobre el que la FIA determinó que el francés fue "completamente culpable". Además, el galo le pidió disculpas al argentino tras el suceso.

Franco Colapinto elogió al equipo de Alpine tras el GP de China

Embed "I'm really proud of the effort you've made over the winter."



Franco reflects on the past two races with the team and looks ahead to Japan pic.twitter.com/dkxC3NPlJB — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 18, 2026

Además, debido a las suspensiones de los Grandes Premios de Arabia Saudita y Baréin, apareció la posibilidad de que el pilarense pueda realizar una exhibición en la Argentina. “Posiblemente el mes próximo venga Alpine a la Argentina. Lo estamos terminando de ver con Alpine y con el equipo de Franco. Son todos procesos de intentar llegar a esa Fórmula 1”, reconocieron desde la Ciudad de Buenos Aires.