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Fernando Gago será el entrenador de la Universidad de Chile

El histórico club trascandino será la sexta experiencia de Fernando Gago como director técnico. Pintita viene de dirigir al Necaxa de México.

18 de marzo 2026 · 16:17hs
Fernando Gago tendrá una nueva oportunidad como DT.

Fernando Gago tendrá una nueva oportunidad como DT.

Fernando Gago se convertirá en el nuevo director técnico de la Universidad de Chile. Si bien todavía no hay confirmación oficial por parte del club chileno, Pintita ya tiene todo arreglado para convertirse en el nuevo DT de uno de los clubes más ganadores del país trasandino.

De esta manera, Gago tendrá su sexta experiencia como director técnico, luego de sus pasos por Aldosivi, Racing, Chivas de Guadalajara (México), Boca y Necaxa (México).

El torneo se juega en Paraná hasta el sábado.

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Universidad de Chile, por su parte, atraviesa un muy flojo momento. Actualmente se encuentra octavo en la liga de su país con solo 10 puntos en igual cantidad de partidos y, como si esto fuera poco, cayó en la primera ronda clasificatoria de la Copa Sudamericana.

La carrera de Fernando Gago como entrenador

El ex-Real Madrid comenzó a dirigir en 2021, cuando arribó a Aldosivi, equipo con el que terminó con un saldo muy negativo.

Su siguiente experiencia fue en Racing, donde, pese a ganar dos títulos (Trofeo de Campeones 2022 y Supercopa Internacional 2023), se fue de la peor manera posible luego de perder el clásico de Avellaneda frente a Independiente, como local, por 2-0 a finales de 2023.

Tras un breve paso por Chivas de Guadalajara, Gago cumplió su sueño de dirigir en Boca, aunque los resultados no lo acompañaron y terminó dando un paso al costado después de caer 2-1 en un Superclásico frente a River.

Su último equipo fue el Necaxa, donde dejó el cargo tras solo 20 partidos, de los cuales ganó cinco, empató seis y perdió nueve.

Fernando Gago Universidad de Chile Entrenador Chile
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