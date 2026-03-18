Entre Ríos participó en la primera reunión federal del deporte de 2026

Autoridades deportivas de Entre Ríos estuvieron en el Cenard para analizar programas nacionales y debatir sobre la actualidad del deporte en las provincias.

El secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga, y el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, participaron de la primera Reunión Federal del Deporte 2026, que se desarrolló en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) de la Ciudad Autónima de Buenos Aires.

El encuentro fue encabezado por el subsecretario de Deportes de la Nación, Diógenes de Urquiza, y convocó a ministros, secretarios y representantes de las áreas deportivas de las distintas provincias argentinas.

En ese marco, Uranga destacó el valor del encuentro como espacio de intercambio entre las provincias. "Además de la presentación de los Juegos Evita y de Adultos Mayores, se generó un debate muy interesante sobre la realidad del deporte en el país. Muchas de las problemáticas que tenemos como provincia se repiten en distintos lugares", señaló.

El funcionario también resaltó el interés que despertó en otras jurisdicciones la ley de Mecenazgo Deportivo de Entre Ríos, recientemente aprobada. "Es un trabajo que llevó más de dos años y nos llena de orgullo que otras provincias estén mirando esta herramienta como referencia para impulsar el financiamiento del deporte", expresó.

Los temas tratados en la reunión en el Cenard

Durante la jornada se presentaron los lineamientos de los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2026, cuya final se realizará en Mar del Plata del 2 al 7 de noviembre, y de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores, que tendrán su sede en San Juan del 28 de septiembre al 2 de octubre.

Además, el encuentro permitió avanzar en la conformación de mesas de trabajo entre distintas provincias, con el objetivo de abordar de manera conjunta los desafíos del sector y fortalecer las políticas deportivas a nivel federal, promoviendo el desarrollo del deporte en todo el país.

La Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, dijo presente en el cónclave a través de la Secretaría de Deportes.