Paranapyme surge como respuesta a una problemática frecuente del sector PyME, sobre todo la dispersión de la información.

Paranapyme: una nueva plataforma para fortalecer a las PyMES de Paraná

Paranapyme surge como respuesta a una problemática frecuente del sector PyME, sobre todo la dispersión de la información.

La Municipalidad de Paraná, Marca Paraná y la Mesa de Trabajo para el Desarrollo Productivo, presentan la plataforma digital pensada para acompañar, fortalecer y profesionalizar a las pequeñas y medianas empresas ( Pymes ) de la ciudad. Se trata de la aplicación "Paranapyme" .

La iniciativa se enmarca en una estrategia de desarrollo local que reconoce al entramado productivo como un actor central para el crecimiento económico, la generación de empleo y la consolidación de una Paraná ciudad productiva.

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Paranapyme surge como respuesta a una problemática frecuente del sector PyME: la dispersión de la información, el acceso desigual a instancias de formación y la dificultad para identificar recursos, herramientas y oportunidades disponibles. En este sentido, la plataforma se propone centralizar, ordenar y democratizar el acceso a información estratégica, capacitaciones, asesoramiento y recursos clave para el desarrollo empresarial.

"Es importante, desde nuestra visión de estado facilitador y estado inteligente, acompañar estos procesos. No solo por seguir robusteciendo el trabajo conjunto entre lo público y lo privado, sino también porque significa un respaldo a quienes apuestan a fortalecer la economía local como motor productivo. Esto también es pensar y proyectar una Paraná sostenible", destacó el Jefe de Gabinete, Santiago Halle.

¿Qué es Paranapyme?

Paranapyme es una plataforma digital integral y de acceso público, diseñada para convertirse en un espacio de referencia para las PyMES de la ciudad. Funciona como una herramienta de política pública que articula información, formación y vinculación institucional, facilitando la toma de decisiones y el fortalecimiento de la gestión empresarial.

La plataforma fue concebida como un dispositivo dinámico, capaz de crecer y actualizarse de manera permanente a partir de las necesidades reales del sector productivo local.

¿Cómo funciona la plataforma?

A través de un sitio web accesible y organizado por ejes temáticos, Paranapyme permite a las PyMES:

-Acceder a contenidos de formación y capacitación en áreas clave como management, marketing, comunicación, finanzas, administración, tecnología, procesos y capital humano.

-Consultar información sobre servicios de consultoría, organizada por especialidades y acceder a información sobre financiamiento, programas y líneas disponibles.

-Utilizar un repositorio de recursos prácticos, con herramientas de gestión, guías de trámites y materiales de apoyo.

-Vincularse con el mundo del empleo a través del espacio de capital humano, que incluye información legal y una bolsa de trabajo integrada.

-Consultar datos estadísticos e información de interés para el análisis del entramado productivo local.

Además, la plataforma cuenta con un sistema de registro de PyMES, que permite recibir novedades, participar de encuestas y contribuir a la generación de información útil para el diseño de políticas públicas.

Un proyecto construido de manera colectiva

Paranapyme es el resultado de un trabajo articulado entre el Estado municipal y las instituciones que integran el Consejo Asesor de Marca Paraná, así como la Mesa para el Desarrollo Económico y Productivo, espacios que reúnen a cámaras empresarias, universidades, colegios profesionales y organizaciones vinculadas al desarrollo productivo de la ciudad.

Esta articulación institucional es uno de los pilares del proyecto y garantiza que la plataforma no sea una herramienta aislada, sino un espacio dinámico construido colectivamente, en diálogo permanente con las necesidades del sector PyME.

Parapyme

Una herramienta viva para una ciudad productiva

El lanzamiento de la plataforma marca el inicio de una nueva etapa, orientada a su activación, uso sostenido y consolidación. Durante los próximos meses, Paranapyme se integrará con ciclos de capacitaciones, charlas, acciones presenciales, generación de contenidos locales y la puesta en funcionamiento progresiva de nuevas herramientas, como la bolsa de trabajo.

Desde Marca Paraná, Paranapyme se inscribe en una visión estratégica que busca posicionar a la ciudad como un territorio que produce, innova y se organiza en comunidad. Una ciudad que acompaña a sus PyMES con herramientas concretas, información accesible y espacios de articulación.

Las pequeñas y medianas empresas de Paraná están invitadas a ingresar, registrarse y utilizar la plataforma, aportando a su crecimiento y convirtiéndola en una herramienta útil, cercana y en permanente construcción. También es importante la difusión de la herramienta, para que llegue a todas las PyMES de la ciudad.