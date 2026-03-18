El Blaugrana pasó por encima a las Urracas en España y avanzó de ronda en la Champions League, donde espera por Atlético de Madrid.

Show total de Barcelona: le ganó 7 a 2 a Newcastle y clasificó a los cuartos de final.

En el Spotify Camp Nou, por la revancha de los octavos de final de la UEFA Champions League, tras empatar 1 a 1 en la ida , Barcelona pasó por encima a Newcastle y le ganó 7 a 2 gracias a los dobletes de Raphinha y Lewandowski, más los goles de Bernal, Fermín y Lamine Yamal, mientras que Elanga por duplicado empató transitoriamente.

En un primer tiempo frenético, el elenco local se puso en ventaja rápidamente a través de Raphinha, aunque la alegría duró poco ya que Elanga marcó el primer empate. Minutos más tarde, Bernal marcó para el local, y Elanga nuevamente igualó la historia. En la última jugada, Lamine Yamal de penal puso el 3 a 2 parcial.

Show total de Barcelona: le ganó 7 a 2 a Newcastle

Barcelona newcastle 1 Show total de Barcelona: le ganó 7 a 2 a Newcastle y clasificó a los cuartos de final.

Ya en el complemento fue un desfile del Blaugrana. En los primeros 25 minutos marcó cuatro goles más a través de Fermín, Lewandowski en dos oportunidades y Raphinha, para de esta manera liquidar la historia y sentenciar el boleto a cuartos de final, donde espera por Atlético de Madrid.

Con un golazo y asistencia de Julián Álvarez, Atlético de Madrid perdió con Tottenham pero avanzó en la Champions League

Atlético de Madrid avanzó en la Champions League. El equipo del Cholo Simeone cayó por 3-2 con Tottenham, como visitante en Londres, y se clasificó a los cuartos de final con un global de 7-5 a favor. Julián Álvarez fue protagonista con un golazo y una asistencia: marcó tres tantos en toda la serie. El Colchonero se enfrentará a Barcelona en la próxima instancia.