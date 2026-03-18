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Show total de Barcelona: le ganó 7 a 2 a Newcastle y clasificó a los cuartos de final

El Blaugrana pasó por encima a las Urracas en España y avanzó de ronda en la Champions League, donde espera por Atlético de Madrid.

18 de marzo 2026 · 17:04hs
Show total de Barcelona: le ganó 7 a 2 a Newcastle y clasificó a los cuartos de final.

Show total de Barcelona: le ganó 7 a 2 a Newcastle y clasificó a los cuartos de final.

En el Spotify Camp Nou, por la revancha de los octavos de final de la UEFA Champions League, tras empatar 1 a 1 en la ida, Barcelona pasó por encima a Newcastle y le ganó 7 a 2 gracias a los dobletes de Raphinha y Lewandowski, más los goles de Bernal, Fermín y Lamine Yamal, mientras que Elanga por duplicado empató transitoriamente.

En un primer tiempo frenético, el elenco local se puso en ventaja rápidamente a través de Raphinha, aunque la alegría duró poco ya que Elanga marcó el primer empate. Minutos más tarde, Bernal marcó para el local, y Elanga nuevamente igualó la historia. En la última jugada, Lamine Yamal de penal puso el 3 a 2 parcial.

El torneo se juega en Paraná hasta el sábado.

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Show total de Barcelona: le ganó 7 a 2 a Newcastle

Barcelona newcastle 1
Show total de Barcelona: le ganó 7 a 2 a Newcastle y clasificó a los cuartos de final.

Show total de Barcelona: le ganó 7 a 2 a Newcastle y clasificó a los cuartos de final.

Ya en el complemento fue un desfile del Blaugrana. En los primeros 25 minutos marcó cuatro goles más a través de Fermín, Lewandowski en dos oportunidades y Raphinha, para de esta manera liquidar la historia y sentenciar el boleto a cuartos de final, donde espera por Atlético de Madrid.

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Atlético de Madrid avanzó en la Champions League. El equipo del Cholo Simeone cayó por 3-2 con Tottenham, como visitante en Londres, y se clasificó a los cuartos de final con un global de 7-5 a favor. Julián Álvarez fue protagonista con un golazo y una asistencia: marcó tres tantos en toda la serie. El Colchonero se enfrentará a Barcelona en la próxima instancia.

Barcelona Newcastle España Lamine Yamal Tottenham
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