Salud: Paraná será sede del 3er Congreso Internacional de Implantología NTI

El 20 de marzo, el CPC recibirá el 3er Congreso Internacional de Implantología NTI. La innovación en salud es impulsada por el Dr. Julio García.

La ciudad de Paraná se consolidará una vez más como un polo de capacitación profesional con la llegada del 3er Congreso Internacional de Implantología NTI . El evento de salud, impulsado por el Dr. Julio García, odontólogo y desarrollador científico de la firma, promete ser una instancia clave para que los profesionales del sector se nutran de las últimas innovaciones en técnicas mínimamente invasivas.

Bajo la premisa de transformar la implantología en una práctica “predecible y sencilla”, la empresa NTI SRL refuerza su compromiso con la mejora continua. Según indicaron desde la organización, el objetivo es alejar la percepción de la cirugía dental como un proceso traumático, tanto para el profesional como para el paciente, apoyándose en la tecnología y el asesoramiento constante.

Detalles de esta innovación en salud

A pocos días del Congreso en Paraná, el desarrollador científico de NTI explica cómo pasó de seguir los manuales europeos y estadounidenses para crear un sistema propio que hoy es tendencia mundial por ser rápido, económico y sin dolor.

En este marco, García explicó: “Fue como una llegada de la luz. Lo que había aprendido en Europa y Estados Unidos hace 30 años me di cuenta de que no me conformaba. Primero, porque los tratamientos que mostrábamos como exitosos al principio no podíamos sostenerlos después de cinco o siete años. Y segundo, por el paciente: la gente hablaba del implante como un horror, con caras inflamadas y una semana de encierro. Me planteé: ‘Si me lo tuvieran que poner a mí, ¿qué querría?’ Ahí nació NTI”.

—¿Y qué fue lo que cambió principalmente en la técnica?

—Propuse una técnica opuesta a lo traumático. Decidimos hacer una implantología que, en principio, ni siquiera abra las encías, sino que pase a través de ellas. Cambiamos hasta los motores: antes funcionaban a 2.000 vueltas, nosotros bajamos a 50 o 300 vueltas. Dejamos de tirar agua para enfriar el hueso porque nos dimos cuenta de que no enfriaba nada y solo molestaba al paciente. Buscamos lo que el pueblo pide: baja invasividad, rapidez, sin dolor y que sea económico.

—¿Qué respuesta recibieron en aquel momento?

—(Risas) Hace 15 años nos decían que estábamos locos y nos corrían un poco. Todo lo que es distinto genera resistencia y, por supuesto, también tocamos intereses. Pero hoy vemos con mucho agrado que el mundo entero está girando hacia los principios que nosotros planteamos con NTI.

En contrapartida a lo que sucedía tiempo atrás, el profesional explicó: “Hoy tenemos un polo educativo muy fuerte. De hecho, para este 3er Congreso Internacional esperamos más de 200 profesionales que vienen no solo de todo el país, sino también del exterior, por ejemplo Bolivia. Es un espacio para compartir que esa implantología predecible y sencilla es posible y ya está acá, en Paraná”.

Cambio de paradigma

“Es una cuestión de eficiencia y de romper con el negocio de la capacitación eterna. En los polos más importantes, como Rosario, a un colega le enseñan una técnica en dos o tres años, y el alumno paga permanentemente. En NTI pusimos lo conocido patas para arriba: enseñamos en dos días. En nuestras escuelas de Paraná, Córdoba, Rosario o incluso en Perú y Bolivia, el alumno empieza el curso ya las 24 horas ya tiene que estar operando. Yo puse mi primer implante al año y siete meses de formación; mi gente lo hace al segundo día”, explicó García.

—¿Esa rapidez es lo que genera la resistencia de las universidades?

—Totalmente. Si a una institución que factura durante dos años por un alumno, vos le decís que lo que enseña se puede hacer en tres meses o incluso en tres días, le estás haciendo caer el negocio. Por eso hay resistencia a que esta transferencia de conocimiento llegue a esos polos. Pero la realidad es que 200 profesionales eligieron venir al Congreso de forma privada, sin el respaldo de ninguna institución, porque quieren ver algo distinto.

Nuevo implante

“Es una revolución técnica. Cuando lo diseñamos en nuestra sala de computadoras, nos dimos cuenta de que no existían las herramientas para fabricarlo. En el mundo no existían, entonces tuvimos que mandar nuestros planos a la empresa constructora de herramientas para tornos más grandes del planeta para que nos fabriquen herramientas especiales. Este implante crea prácticamente su propia cavidad; es menos invasivo, menos costoso y mucho más fácil de colocar”, contó el facultativo.

Más adelante anexó: “La implantología se divide en un antes y un después del láser. Mientras las universidades todavía no hablan de esto, nosotros estamos trabajando con los últimos láseres del mundo. Estamos creando la experiencia del láser para ayudar a la biología del paciente”.

Para tener en cuenta del congreso en Paraná

El Congreso tiene un valor de $130.000 , contando con un precio promocional para quienes opten por el pago contado o efectivo. Los interesados pueden inscribirse a través de las redes sociales en @implantesnti o vía WhatsApp al 3435 09-4802.