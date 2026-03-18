Concordia: niños de la Escuela 78 sin baños, patio ni condiciones dignas.

La Escuela Primaria 78 "Brazos Abiertos" funciona actualmente sin edificio propio y con cargos insuficientes para garantizar su funcionamiento . Las clases se desarrollan en dos Centros de Desarrollo Infantil dependientes del Municipio, ubicados a diez cuadras de distancia uno del otro, incluso en barrios diferentes de Concordia.

Creada en 2014, la escuela anteriormente funcionaba en la actual UENI y en el CDI frente a ella, en el barrio Los Pájaros, al noroeste de la ciudad. Aunque cuenta con un terreno destinado a la construcción de su propio edificio, hasta el momento no se ha avanzado en el expediente del proyecto.

Denuncian falta de infraestructura y personal en la Escuela 78 de Concordia

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La institución también requiere la ampliación de los cargos en las Áreas Estético Expresivas. Actualmente dispone de un cargo de música compartido, un cargo de tecnología de 20 horas con solo 16 horas asignadas a la escuela, dos cargos de Artes Visuales (uno de 20 horas y otro de 4 horas compartido) y dos cargos de Educación Física, uno de 5 horas y otro de 10 horas, ambos compartidos con otras instituciones.

En cuanto al personal de apoyo, la escuela cuenta solo con dos ordenanzas: una en el turno mañana y otra que desde la semana pasada se incorporó para atender el segundo CDI. No hay ordenanzas en el turno tarde, por lo que el equipo directivo debe encargarse de la limpieza en ese horario.

En el CDI del barrio Capricornio, donde asisten 180 niños y niñas del primer ciclo, solo funcionan dos baños: uno para niñas y otro para niños. Además, no existe un patio habilitado para recreo. Recientemente, el área de desarrollo infantil del municipio retiró los aires acondicionados que se encontraban en algunas aulas, afectando las condiciones de los espacios.

Desde Agmer Seccional Concordia exigen condiciones edilicias dignas, un edificio propio y cargos docentes acordes a la cantidad de alumnos de la Escuela Primaria 78 "Brazos Abiertos".