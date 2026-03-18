Uno Entre Rios | El País | YPF

YPF: la Justicia de EE.UU. benefició a Argentina y suspendió todas las demandas

La Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendió todas las demandas contra la Argentina en la causa YPF. Durará hasta que se defina la cuestión de fondo.

18 de marzo 2026 · 16:36hs
La Justicia de EE.UU. benefició a Argentina y suspendió todas las demandas contra YPF.

La Justicia de EE.UU. benefició a Argentina y suspendió todas las demandas contra YPF.

La Justicia de Estados Unidos resolvió suspender todas las demandas vinculadas al juicio por la expropiación de YPF, favoreciendo la posición de Argentina tras el pedido formalizado por el recientemente designado procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.

La Cámara de Apelaciones de Nueva York dispuso que ningún tribunal avance con medidas relacionadas al caso hasta que se determine la cuestión de fondo en el proceso de apelación promovido por el Estado nacional.

Horacio Marín dijo que YPF no tocará el precio de los combustibles.

Horacio Marín dijo que YPF no tocará el precio de los combustibles

Una vez más quedaron vacantes los pozos millonarios que puso en juego el Quini 6. 

Quini 6: una vez más quedaron vacantes los pozos millonarios

LEER MÁS: YPF: la jueza Loretta Preska ordenó al Gobierno entregar datos sobre activos del Estado

Sobre el juicio de YPF

El planteo argentino había sido presentado por Amerio en sus primeras horas al frente de la Procuración, solicitando frenar el avance de investigaciones y procedimientos en torno a la ejecución de la sentencia dictada contra Argentina en 2023.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que analiza la apelación planteada por Argentina, aceptó el planteo y dispuso frenar cualquier avance procesal hasta que se expida sobre el fondo del litigio.

Este tribunal es clave en la causa, ya que tiene la potestad de confirmar, modificar o revocar la sentencia que condenó a la Argentina al pago de una cifra millonaria por la expropiación de YPF. Su decisión de conceder la suspensión implica que, por el momento, no se podrán ejecutar reclamos ni avanzar en investigaciones adicionales.

“Esta decisión podría indicar que el fallo de la cuestión de fondo podría conocerse dentro de poco tiempo, aunque la cámara no tiene no tiene plazo para hacerlo. La audiencia de apelación por el fallo madre había sido en octubre del año pasado, y desde entonces están esperando”, dijo Sebastián Maril, analista de Latam Advisors.

“Entonces, esto puede ser una señal de que los mismos jueces de la Cámara van a resolver el tema, y van a laudar sobre la cuestión de fondo. Como la van a decidir pronto, dicen, ‘no tiene sentido seguir con toda una serie de audiencias que estaban previstas en el contexto del discovery’”, agregó.

YPF EEUU Argentina
Noticias relacionadas
diputados: organizaciones civiles piden endurecer penas por homicidios viales

Diputados: organizaciones civiles piden endurecer penas por homicidios viales

el gobierno acelera la discusion de la reforma electoral y negocia cambios en las paso

El Gobierno acelera la discusión de la reforma electoral y negocia cambios en las PASO

Cristina Fernández insistió en que la Causa Cuadernos es convalidar la mafia.

Cristina Fernández insistió en que la Causa Cuadernos "es convalidar la mafia"

La medida podría afectar el funcionamiento de estaciones meteorológicas y la prestación de servicios esenciales como pronósticos y alertas climáticas

Despidos: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en alerta

Ver comentarios

Lo último

Paraná vive una fiesta internacional con el inicio del The Show Pro Series

Paraná vive una fiesta internacional con el inicio del The Show Pro Series

El desempleo en el Gran Paraná bajó un 0,9%, pero en Concordia subió un 2,2%

El desempleo en el Gran Paraná bajó un 0,9%, pero en Concordia subió un 2,2%

En Rosario se presentó la edición 26 del Torneo Regional del Litoral

En Rosario se presentó la edición 26 del Torneo Regional del Litoral

Ultimo Momento
Paraná vive una fiesta internacional con el inicio del The Show Pro Series

Paraná vive una fiesta internacional con el inicio del The Show Pro Series

El desempleo en el Gran Paraná bajó un 0,9%, pero en Concordia subió un 2,2%

El desempleo en el Gran Paraná bajó un 0,9%, pero en Concordia subió un 2,2%

En Rosario se presentó la edición 26 del Torneo Regional del Litoral

En Rosario se presentó la edición 26 del Torneo Regional del Litoral

Inter Miami empató 1-1 con Nashville y quedó eliminado de la Concachampions

Inter Miami empató 1-1 con Nashville y quedó eliminado de la Concachampions

Quini 6: una vez más quedaron vacantes los pozos millonarios

Quini 6: una vez más quedaron vacantes los pozos millonarios

Policiales
Gualeguaychú: Pablo Laurta está otra vez preso en la Unidad Penal 9

Gualeguaychú: Pablo Laurta está otra vez preso en la Unidad Penal 9

Una joven recibió feroz golpiza en escuela de Federación

Una joven recibió feroz golpiza en escuela de Federación

Destrozaron garita de colectivo sobre Ruta 12 en Cerrito

Destrozaron garita de colectivo sobre Ruta 12 en Cerrito

Airaldi ante la Justicia: Jamás se me pasaría por la cabeza sacarle la vida a alguien

Airaldi ante la Justicia: "Jamás se me pasaría por la cabeza sacarle la vida a alguien"

Falleció un hombre en Paraná mientras circulaba en bicicleta

Falleció un hombre en Paraná mientras circulaba en bicicleta

Ovación
Paraná vive una fiesta internacional con el inicio del The Show Pro Series

Paraná vive una fiesta internacional con el inicio del The Show Pro Series

Inter Miami empató 1-1 con Nashville y quedó eliminado de la Concachampions

Inter Miami empató 1-1 con Nashville y quedó eliminado de la Concachampions

En Rosario se presentó la edición 26 del Torneo Regional del Litoral

En Rosario se presentó la edición 26 del Torneo Regional del Litoral

Lionel Messi alcanzó los 900 goles en su carrera profesional

Lionel Messi alcanzó los 900 goles en su carrera profesional

Facundo Ardusso se suma al equipo del Gurí

Facundo Ardusso se suma al equipo del Gurí

La provincia
El desempleo en el Gran Paraná bajó un 0,9%, pero en Concordia subió un 2,2%

El desempleo en el Gran Paraná bajó un 0,9%, pero en Concordia subió un 2,2%

El CGE convoca a las familias a actualizar los datos de estudiantes en SAGE

El CGE convoca a las familias a actualizar los datos de estudiantes en SAGE

El hospital de Diamante colapsó por casos de consumos problemáticos

El hospital de Diamante colapsó por casos de consumos problemáticos

Entre Ríos: el Senado aprobó leyes que regularizan la jurisdicción de comunas

Entre Ríos: el Senado aprobó leyes que regularizan la jurisdicción de comunas

Giovanni, un niño de 2 años, lucha por recibir oxígeno en Entre Ríos

Giovanni, un niño de 2 años, lucha por recibir oxígeno en Entre Ríos

Dejanos tu comentario