Horóscopo del 26 de enero de 2026

Astrología. Este es el horóscopo correspondiente al 26 de enero de 2026. Signo por signo, lo que deparan los astros del Zodíaco

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Compenetración absoluta con su pareja. No debe agobiarse al afrontar una serie de gastos ineludibles. No confunda lo personal con lo profesional. Lo que ocurra hoy, puede acabar con sus nervios.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Está algo decaído porque su pareja no le mima. Es un mal momento para llevar a cabo nuevos negocios. Su energía arrolla a sus compañeros, cálmese. Necesita mayor calidad de vida.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Las pasiones están bien, pero con medida, sea selectivo. Controle el gasto telefónico o la factura le asustará. La jornada laboral de hoy será agotadora. Aparece un problema leve con las articulaciones.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Excelentes perspectivas amorosas, aprovéchelas. Que los problemas personales no mermen su economía. No tendrá ninguna dificultad con su trabajo. Lucir una figura mejor empieza a ser su objetivo.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Por fin encontrará la armonía con la persona amada. Sea prudente con los gastos. Terceras personas mediarán en su ascenso profesional. Reduzca esos pequeños vicios y se encontrará mejor.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Sigue bajo de ánimo, pero salga y se lo pasará bien. Prepare un plan para sus inversiones. El trabajo del pasado empieza a dar sus frutos. Tensión nerviosa durante el día.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Su alegría será un fuerte reclamo para el sexo opuesto. Recibe un dinero extra, seguramente a través de un familiar. Antes de rechazar un trabajo, medítelo tranquilamente. No retrase más su visita al dentista.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

El amor llega sin necesidad de buscarlo. No es una buena jornada para tomar decisiones económicas. Se avecina un día de tensión laboral. La salud bucal requiere atención, vaya a visitar al dentista.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

La vida en pareja le dará grandes satisfacciones. El no negar nada a nadie le perjudica económicamente. Hoy le felicitarán por su trabajo. Preste más atención a su cuerpo, no se haga el fuerte.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Esa persona afín podría convertirse en su pareja ideal. Su mala situación económica no llega a ser grave. Si acaba de cambiar de trabajo, no se ponga nervioso. Procure mantenerse en un peso adecuado.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Excelentes noticias de personas queridas que están lejos. Su economía mejora, pero vaya despacio. El trabajo está siendo muy absorbente, intente parar. Buen estado de ánimo.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

.Asuma sus errores y enfréntese a sus problemas de pareja. No sea confiado, pueden estafarle. Sea precavido en el trabajo o lo echará todo a perder. Tómese la vida con mucha calma.