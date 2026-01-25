Uno Entre Rios | La Provincia | Río Gualeguaychú

Río Gualeguaychú: los sensores de medición están nuevamente funcionamiento

Después de algunos meses sin funcionar, los sensores de medición en tiempo real funcionan nuevamente en el río Gualeguaychú.

25 de enero 2026 · 21:51hs
Luego de un desperfecto registrado a comienzos de diciembre, se restituyó el funcionamiento del sistema que permite conocer de manera inmediata el comportamiento del río luego de que el limnímetro municipal, un dispositivo electrónico clave para el registro del nivel hídrico, volviera a estar operativo.

LEER MÁS: Río Gualeguaychú: detectan niveles superiores de cobre, níquel y cromo

Los sensores del Río Gualeguaychú

El equipo mide lo que se conoce como “el pelo de agua” y cumple la función de censar la altura del cauce y transmitir esa información a una base propia para, a partir de allí, tener los valores para poder procesarlos y publicarlos en el sitio oficial del municipio de Gualeguaychú (www.gualeguaychu.gov.ar/alturadelrio), con acceso abierto para la comunidad y los organismos de intervención, como Defensa Civil, que es la encargada de proteger a la comunidad ante emergencias y desastres, mediante la prevención, mitigación, respuesta y recuperación ante inundaciones o eventos climáticos.

En este proceso de recuperación y reactivación del sistema, se activó un esquema de acción inmediata que incluyó la recuperación de sensores existentes y la compra de un nuevo elemento para reemplazar al dañado. El plan también incorporó una estación meteorológica, destinada a suplir a la anterior, inutilizada desde hace años por una falla irreversible.

Además, habrá una segunda instancia de reparaciones en otro dispositivo clave que permitirá relevar el comportamiento del arroyo Gualeyán, principal cuenca asociada al río Gualeguaychú, ya que su seguimiento resulta estratégico debido a que puede generar aportes significativos de caudal o cumplir un rol de amortiguación frente a crecidas provenientes de zonas superiores.

Detalles acerca de los sensores

El titular de Defensa Civil, Nicolás Bozzani, explicó la relevancia de ese control específico: “Es vital para nosotros poder controlar y tener los datos de la cuenca del Gualeyán, sobre todo para tener una referencia y conocer el parámetro de medición”.

En paralelo, la nueva estación meteorológica quedó instalada en el predio del ex-Frigorífico y ya comenzó a aportar registros directos a la Dirección de Defensa Civil. En ese marco, Bozzani remarcó que “la idea, obviamente, es que esos datos se reflejen en la web del Municipio de Gualeguaychú en el tiempo real y actuar según se requiera para hacer toda esa coordinación de datos”.

Desde el punto de vista informático, se reemplazó la plataforma anterior para restablecer el enlace entre los sensores y el portal municipal; tarea que llevaron adelante las áreas de Informática y de Prensa y Comunicación, las cuales asumieron el desarrollo integral del proceso, desde la puesta a punto de los equipos hasta la publicación horaria de los registros.

“En cuanto a la funcionalidad, para Defensa Civil tener sensores y ojos propios y una base de datos propia de los fenómenos climáticos, tanto en el puerto local como en otros puntos como la cuenca del arroyo Gualeyán, implica un mayor control ante situaciones que podrían presentar algún tipo de emergencia. De esta manera, podemos mantener controlado no sólo lo que sucede en el río sino también poder tener datos que nos permitan establecer algún tipo de pronóstico en cuanto a lo que pueda acontecer en el futuro cercano”, concluyó el titular de Defensa Civil.

