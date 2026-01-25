Uno Entre Rios | La Provincia | Puerto

Paro en el Puerto de Concepción del Uruguay por conflicto sindical

El Puerto de Concepción del Uruguay enfrenta un paro por la negativa de Urcel Argentina SA a reconocer al SUPA, generando un conflicto laboral en Entre Ríos.

25 de enero 2026 · 16:29hs
Paro en el Puerto de Concepción del Uruguay por conflicto sindical.

Paro en el Puerto de Concepción del Uruguay por conflicto sindical.

Este domingo los trabajadores comenzarán con el paro en el Puerto de Concepción del Uruguay, luego de que la empresa Urcel Argentina SA se negara a reconocer al SUPA como el sindicato legalmente constituido y con autoridades elegidas por los trabajadores, generando un nuevo foco de conflicto laboral en la provincia de Entre Ríos.

Además, se denunció que la firma Urcel Argentina SA marginó a estibadores locales al traer personal desde Zárate sin experiencia, buscando precarizar el trabajo y romper el convenio colectivo local.

Junto a la comunidad de Las Tunas, la Provincia impulsa la gestión integrada del recurso hídrico. 

Recurso hídrico: junto a la comunidad de Las Tunas, la Provincia impulsa la gestión integrada

nogoya celebro otra noche de carnaval 2026

Nogoyá celebró otra noche de carnaval 2026

LEER MÁS: Granja Tres Arroyos: el Gobierno de Entre Ríos intervino y se levantó el paro

Conflicto sindical en el Puerto de Concepción del Uruguay por el reconocimiento al SUPA

Comunicado (4).jpeg

El escenario se agrava luego de que ayer se destrabara el conflicto en los frigoríficos avícolas, mediante un acuerdo a la baja para los trabajadores. Mientras que mañana la operatoria portuaria no comenzará debido a la negativa empresarial de aceptar la representación gremial que corresponde por derecho. El SUPA Concepción del Uruguay cuenta con autoridades electas democráticamente, una comisión directiva integrada por trabajadores del puerto y con certificado de autoridades vigente, situación que vuelve injustificable la postura de las empresas.

El respaldo de la FEPA

Desde la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos, su Secretario General Marcelo Osores fue contundente al denunciar el trasfondo del conflicto: "El gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio está saliendo a denunciar la gran corrupción que tuvo la provincia durante muchos años, en rutas, en viviendas y en muchas otras áreas. Es hora de que también mire la explotación de los trabajadores entrerrianos".

"Lo que pasa en los puertos es producto de la corrupción empresarial, en connivencia con funcionarios que él mismo denunció como corruptos", afirmó Osores.

Osores profundizó señalando que la negativa a reconocer al sindicato no es un hecho aislado, sino parte de un modelo de precarización sostenido: "Si fueron corruptos para las obras, para todo, ¿por qué no van a ser corruptos recibiendo sobornos de empresas para que sus ganancias ignoren el bolsillo de la gente y puedan seguir explotando a los trabajadores?".

En ese sentido, remarcó que el SUPA Concepción del Uruguay es el único sindicato con representación gremial y legal en el puerto.

Con el paro, el SUPA exige a las empresas el legítimo reconocimiento

El SUPA Concepción del Uruguay, conducido por su Secretario General Martín Soto, goza de inscripción gremial otorgada por Resolución N° 812, inscripta bajo el Registro N° 2166, Legajo 7572, con carácter de entidad gremial de primer grado, lo que le otorga plena legitimidad para representar a los trabajadores del puerto.

El conflicto también interpela directamente al Gobierno de Entre Ríos, al que los trabajadores portuarios le exigen que garantice la legalidad y el respeto a la organización sindical. Desde el sector advierten que lo que ocurre en el puerto se replica en otras actividades estratégicas de la provincia. "No estamos hablando solamente de los portuarios. Lo que está pasando en la producción más grande que tiene Entre Ríos, como los frigoríficos de pollo, demuestra un mismo patrón de ajuste y pérdida de derechos", finalizó Osores.

Desde la FEPA ratificaron que acompañarán el paro en el puerto hasta que se respete la voluntad de los estibadores.

Puerto Concepción del Uruguay Entre Ríos
Noticias relacionadas
Mario Pereyra en la Fiesta de la Playa de Paraná

La Fiesta de la Playa tuvo un sábado exitoso y cierra este domingo

Jorge Satto le respondió a la Cámara Entrerriana de Turismo: La provincia no fija la tarifa eléctrica

Jorge Satto fue designado titular del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos

alerta por altas temperaturas y maximas de hasta 36 grados en entre rios

Alerta por altas temperaturas y máximas de hasta 36 grados en Entre Ríos

Los trabajos se llevan a cabo a lo largo de toda la autovía que presenta un mal estado.

Estiman que para octubre las rutas 12 y 14 volverán a su estado normal

Ver comentarios

Lo último

Recurso hídrico: junto a la comunidad de Las Tunas, la Provincia impulsa la gestión integrada

Recurso hídrico: junto a la comunidad de Las Tunas, la Provincia impulsa la gestión integrada

Boca es superior, pero iguala sin goles ante Riestra en La Bombonera

Boca es superior, pero iguala sin goles ante Riestra en La Bombonera

Ruta 18: una camioneta cayó a una zanja tras un despiste

Ruta 18: una camioneta cayó a una zanja tras un despiste

Ultimo Momento
Recurso hídrico: junto a la comunidad de Las Tunas, la Provincia impulsa la gestión integrada

Recurso hídrico: junto a la comunidad de Las Tunas, la Provincia impulsa la gestión integrada

Boca es superior, pero iguala sin goles ante Riestra en La Bombonera

Boca es superior, pero iguala sin goles ante Riestra en La Bombonera

Ruta 18: una camioneta cayó a una zanja tras un despiste

Ruta 18: una camioneta cayó a una zanja tras un despiste

Paro en el Puerto de Concepción del Uruguay por conflicto sindical

Paro en el Puerto de Concepción del Uruguay por conflicto sindical

Accidente en ruta 12: un conductor alcoholizado colisionó con un camión

Accidente en ruta 12: un conductor alcoholizado colisionó con un camión

Policiales
Ruta 18: una camioneta cayó a una zanja tras un despiste

Ruta 18: una camioneta cayó a una zanja tras un despiste

Accidente en ruta 12: un conductor alcoholizado colisionó con un camión

Accidente en ruta 12: un conductor alcoholizado colisionó con un camión

Victoria: una mujer sufrió fractura expuesta tras chocar una moto y un auto

Victoria: una mujer sufrió fractura expuesta tras chocar una moto y un auto

Un can antinarcóticos detectó droga en el baúl de un vehículo en Chajarí

Un can antinarcóticos detectó droga en el baúl de un vehículo en Chajarí

Difunden identikit hecho a mano del presunto autor de un robo de $20 millones en Victoria

Difunden identikit hecho a mano del presunto autor de un robo de $20 millones en Victoria

Ovación
Boca es superior, pero iguala sin goles ante Riestra en La Bombonera

Boca es superior, pero iguala sin goles ante Riestra en La Bombonera

El TC Mouras abre el telón nacional

El TC Mouras abre el telón nacional

Franco Colapinto: Por primera vez en mi carrera pude beneficiarme de una pretemporada

Franco Colapinto: "Por primera vez en mi carrera pude beneficiarme de una pretemporada"

Montiel le dio la victoria a River Plate ante Barracas Central en el arranque del Torneo Apertura

Montiel le dio la victoria a River Plate ante Barracas Central en el arranque del Torneo Apertura

Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

La provincia
Recurso hídrico: junto a la comunidad de Las Tunas, la Provincia impulsa la gestión integrada

Recurso hídrico: junto a la comunidad de Las Tunas, la Provincia impulsa la gestión integrada

Paro en el Puerto de Concepción del Uruguay por conflicto sindical

Paro en el Puerto de Concepción del Uruguay por conflicto sindical

Nogoyá celebró otra noche de carnaval 2026

Nogoyá celebró otra noche de carnaval 2026

La Fiesta de la Playa tuvo un sábado exitoso y cierra este domingo

La Fiesta de la Playa tuvo un sábado exitoso y cierra este domingo

Jorge Satto fue designado titular del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos

Jorge Satto fue designado titular del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos

Dejanos tu comentario