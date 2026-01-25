Paro en el Puerto de Concepción del Uruguay por conflicto sindical.

El Puerto de Concepción del Uruguay enfrenta un paro por la negativa de Urcel Argentina SA a reconocer al SUPA, generando un conflicto laboral en Entre Ríos.

Este domingo los trabajadores comenzarán con el paro en el Puerto de Concepción del Uruguay , luego de que la empresa Urcel Argentina SA se negara a reconocer al SUPA como el sindicato legalmente constituido y con autoridades elegidas por los trabajadores, generando un nuevo foco de conflicto laboral en la provincia de Entre Ríos.

Además, se denunció que la firma Urcel Argentina SA marginó a estibadores locales al traer personal desde Zárate sin experiencia, buscando precarizar el trabajo y romper el convenio colectivo local.

Conflicto sindical en el Puerto de Concepción del Uruguay por el reconocimiento al SUPA

El escenario se agrava luego de que ayer se destrabara el conflicto en los frigoríficos avícolas, mediante un acuerdo a la baja para los trabajadores. Mientras que mañana la operatoria portuaria no comenzará debido a la negativa empresarial de aceptar la representación gremial que corresponde por derecho. El SUPA Concepción del Uruguay cuenta con autoridades electas democráticamente, una comisión directiva integrada por trabajadores del puerto y con certificado de autoridades vigente, situación que vuelve injustificable la postura de las empresas.

El respaldo de la FEPA

Desde la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos, su Secretario General Marcelo Osores fue contundente al denunciar el trasfondo del conflicto: "El gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio está saliendo a denunciar la gran corrupción que tuvo la provincia durante muchos años, en rutas, en viviendas y en muchas otras áreas. Es hora de que también mire la explotación de los trabajadores entrerrianos".

"Lo que pasa en los puertos es producto de la corrupción empresarial, en connivencia con funcionarios que él mismo denunció como corruptos", afirmó Osores.

Osores profundizó señalando que la negativa a reconocer al sindicato no es un hecho aislado, sino parte de un modelo de precarización sostenido: "Si fueron corruptos para las obras, para todo, ¿por qué no van a ser corruptos recibiendo sobornos de empresas para que sus ganancias ignoren el bolsillo de la gente y puedan seguir explotando a los trabajadores?".

En ese sentido, remarcó que el SUPA Concepción del Uruguay es el único sindicato con representación gremial y legal en el puerto.

Con el paro, el SUPA exige a las empresas el legítimo reconocimiento

El SUPA Concepción del Uruguay, conducido por su Secretario General Martín Soto, goza de inscripción gremial otorgada por Resolución N° 812, inscripta bajo el Registro N° 2166, Legajo 7572, con carácter de entidad gremial de primer grado, lo que le otorga plena legitimidad para representar a los trabajadores del puerto.

El conflicto también interpela directamente al Gobierno de Entre Ríos, al que los trabajadores portuarios le exigen que garantice la legalidad y el respeto a la organización sindical. Desde el sector advierten que lo que ocurre en el puerto se replica en otras actividades estratégicas de la provincia. "No estamos hablando solamente de los portuarios. Lo que está pasando en la producción más grande que tiene Entre Ríos, como los frigoríficos de pollo, demuestra un mismo patrón de ajuste y pérdida de derechos", finalizó Osores.

Desde la FEPA ratificaron que acompañarán el paro en el puerto hasta que se respete la voluntad de los estibadores.