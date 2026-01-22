Horóscopo del jueves 22 de enero de 2026

Este es el horóscopo correspondiente al jueves 22 de enero de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Ese amor del pasado ha dejado de interesarle. Hoy resolverá los temas económicos pendientes. Imaginación e intuición serán ingredientes fundamentales en su trabajo. Si va a nadar, proteja sus oídos.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

No se enfade con aquellos que se opongan a sus deseos. Momento para generar prosperidad económica. Las personas que le rodean le imitarán profesionalmente. Controle de lo que come.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

No se muestre tan frío y distante con su pareja. Día ideal para aumentar sus ganancias. El trabajo cotidiano no le causará ningún problema. Las curas caseras valen para casos nimios como el suyo.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Resuelve, por fin, un viejo asunto amoroso. Todo sube menos su economía. Tomará importantes decisiones en su trabajo. Un poco débil, cambie sus hábitos diarios.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Los que tengan pareja, pueden estar planeando boda. Es hora de realizar esos proyectos bursátiles deseados. Su tesón es envidiable en el trabajo. La mala alimentación derivará en dolores de cabeza.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Sea menos idealista y la dicha llegará poco a poco. Gastos imprevistos relacionados con el hogar. Va a conseguir sus metas profesionales. Si no supera su depresión, vaya al psicólogo.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Ponga romanticismo en su vida. Si le apetece darse algún capricho, hoy es el día. Jornada tranquila en el trabajo, disfrútela. Haga las comidas ligeras y procure caminar.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Las relaciones sociales tienen el tributo de salidas nocturnas. Se arrepentirá de los excesos cometidos con su dinero. Sus esfuerzos laborales se verán recompensados. Buen momento psicológico.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Si no tiene pareja, intente confiar más en la gente. Haga entender a su familia que no deben contraer deudas. Lo que está haciendo laboralmente le llena por completo. Hable con su médico de ese cansancio.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Situaciones favorables para encandilar a su pareja. Económicamente, aparece una eventual emergencia. Jornada laboral un poco tensa, pero satisfactoria. Hoy estará lleno de vitalidad.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Las opciones sentimentales se le amontonan. Día perfecto para invertir. Luche más para lograr nuevas metas profesionales. Preste atención a su cuerpo y, si está cansado, repose.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

La relación de pareja va viento en popa. Su economía deja mucho que desear. Ganas de ampliar sus horizontes profesionales. Tome zumo de naranja, su cuerpo necesita vitamina C.