Uno Entre Rios | La Provincia | Recurso hídrico

Recurso hídrico: junto a la comunidad de Las Tunas, la Provincia impulsa la gestión integrada

Penando en el recurso hidrico, en San Benito se concretó un nuevo encuentro de la autoridad ejecutiva de la Provincia del Comité de Cuenca del arroyo Las Tunas.

25 de enero 2026 · 18:57hs
Junto a la comunidad de Las Tunas

Junto a la comunidad de Las Tunas, la Provincia impulsa la gestión integrada del recurso hídrico. 

En el Parque Vieytes de la ciudad de San Benito se concretó un nuevo encuentro de la autoridad ejecutiva del Comité de Cuenca del arroyo Las Tunas. Abordaron definiciones para el fortalecimiento de la gestión hídrica en la región.

LEER MÁS: Limpieza del arroyo Las Tunas: Frigerio llamó a tomar conciencia sobre el cuidado del agua

Sobre el encuentro en Las Tunas

Tales ámbitos expresan espacios de trabajo compartido y concertación entre representantes de la sociedad civil, los municipios y la Provincia para administrar los recursos hídricos de una cuenca específica (como arroyos o ríos).

Paro en el Puerto de Concepción del Uruguay por conflicto sindical.

Paro en el Puerto de Concepción del Uruguay por conflicto sindical

nogoya celebro otra noche de carnaval 2026

Nogoyá celebró otra noche de carnaval 2026

El objetivo es obtener acuerdos para solucionar problemas como contaminación, erosión e inundaciones, y promover el desarrollo sostenible del agua, regulado por la Ley Provincial N° 9757. Los comités están creados y regulados desde el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua; organismo conducido desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos.

Desde la Secretaría de Ambiente se puso en valor que durante el encuentro en Parque Vieytes se aprobó y puso en vigencia el reglamento del Comité Ejecutivo, se dio inicio al debate de la Propuesta de Política Hídrica 2026 para la Cuenca y se aprobó una campaña de concientización ambiental orientada al cuidado del arroyo y su entorno.

El director Legal y de Gestión Ambiental del Agua, Osvaldo Fernández, destacó que “el trabajo de los comités de cuenca es una herramienta central para avanzar en una gestión integrada del recurso hídrico, articulando al Estado provincial, los municipios y la comunidad”.

Asimismo, se informó la convocatoria a Asamblea Plenaria del Comité de Cuenca, que se llevará a cabo el 25 de febrero en Colonia Avellaneda, instancia que permitirá ampliar la participación y el intercambio entre los distintos actores involucrados.

En esta oportunidad, entre otras determinaciones, se avanzó en la cartelería informativa y preventiva que será colocada a lo largo del curso del arroyo, y se analizaron distintas propuestas destinadas a prevenir la acumulación de residuos, uno de los principales problemas ambientales detectados en la cuenca.

Recurso hídrico Las Tunas Provincia
Noticias relacionadas
Mario Pereyra en la Fiesta de la Playa de Paraná

La Fiesta de la Playa tuvo un sábado exitoso y cierra este domingo

Jorge Satto le respondió a la Cámara Entrerriana de Turismo: La provincia no fija la tarifa eléctrica

Jorge Satto fue designado titular del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos

alerta por altas temperaturas y maximas de hasta 36 grados en entre rios

Alerta por altas temperaturas y máximas de hasta 36 grados en Entre Ríos

Los trabajos se llevan a cabo a lo largo de toda la autovía que presenta un mal estado.

Estiman que para octubre las rutas 12 y 14 volverán a su estado normal

Ver comentarios

Lo último

Recurso hídrico: junto a la comunidad de Las Tunas, la Provincia impulsa la gestión integrada

Recurso hídrico: junto a la comunidad de Las Tunas, la Provincia impulsa la gestión integrada

Boca es superior, pero iguala sin goles ante Riestra en La Bombonera

Boca es superior, pero iguala sin goles ante Riestra en La Bombonera

Ruta 18: una camioneta cayó a una zanja tras un despiste

Ruta 18: una camioneta cayó a una zanja tras un despiste

Ultimo Momento
Recurso hídrico: junto a la comunidad de Las Tunas, la Provincia impulsa la gestión integrada

Recurso hídrico: junto a la comunidad de Las Tunas, la Provincia impulsa la gestión integrada

Boca es superior, pero iguala sin goles ante Riestra en La Bombonera

Boca es superior, pero iguala sin goles ante Riestra en La Bombonera

Ruta 18: una camioneta cayó a una zanja tras un despiste

Ruta 18: una camioneta cayó a una zanja tras un despiste

Paro en el Puerto de Concepción del Uruguay por conflicto sindical

Paro en el Puerto de Concepción del Uruguay por conflicto sindical

Accidente en ruta 12: un conductor alcoholizado colisionó con un camión

Accidente en ruta 12: un conductor alcoholizado colisionó con un camión

Policiales
Ruta 18: una camioneta cayó a una zanja tras un despiste

Ruta 18: una camioneta cayó a una zanja tras un despiste

Accidente en ruta 12: un conductor alcoholizado colisionó con un camión

Accidente en ruta 12: un conductor alcoholizado colisionó con un camión

Victoria: una mujer sufrió fractura expuesta tras chocar una moto y un auto

Victoria: una mujer sufrió fractura expuesta tras chocar una moto y un auto

Un can antinarcóticos detectó droga en el baúl de un vehículo en Chajarí

Un can antinarcóticos detectó droga en el baúl de un vehículo en Chajarí

Difunden identikit hecho a mano del presunto autor de un robo de $20 millones en Victoria

Difunden identikit hecho a mano del presunto autor de un robo de $20 millones en Victoria

Ovación
Boca es superior, pero iguala sin goles ante Riestra en La Bombonera

Boca es superior, pero iguala sin goles ante Riestra en La Bombonera

El TC Mouras abre el telón nacional

El TC Mouras abre el telón nacional

Franco Colapinto: Por primera vez en mi carrera pude beneficiarme de una pretemporada

Franco Colapinto: "Por primera vez en mi carrera pude beneficiarme de una pretemporada"

Montiel le dio la victoria a River Plate ante Barracas Central en el arranque del Torneo Apertura

Montiel le dio la victoria a River Plate ante Barracas Central en el arranque del Torneo Apertura

Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

La provincia
Recurso hídrico: junto a la comunidad de Las Tunas, la Provincia impulsa la gestión integrada

Recurso hídrico: junto a la comunidad de Las Tunas, la Provincia impulsa la gestión integrada

Paro en el Puerto de Concepción del Uruguay por conflicto sindical

Paro en el Puerto de Concepción del Uruguay por conflicto sindical

Nogoyá celebró otra noche de carnaval 2026

Nogoyá celebró otra noche de carnaval 2026

La Fiesta de la Playa tuvo un sábado exitoso y cierra este domingo

La Fiesta de la Playa tuvo un sábado exitoso y cierra este domingo

Jorge Satto fue designado titular del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos

Jorge Satto fue designado titular del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos

Dejanos tu comentario