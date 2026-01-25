El entrerriano Lisandro Martínez y su emotivo reencuentro con su padre tras la victoria.

Lisandro Martínez emociona con un reencuentro lleno de cariño con su padre tras la victoria del Manchester United sobre el Arsenal. Un gesto que tocó corazones.

Lisandro Martínez no solo es noticia por su inquebrantable carácter dentro de la cancha, sino también por el enorme amor y lealtad que demuestra fuera de ella . Este fin de semana, el defensor de la Selección Argentina y del Manchester United volvió a emocionar a todos, no solo por su gran rendimiento en el partido contra el Arsenal, sino por un gesto que tocó el corazón de los fanáticos.

Tras el electrizante triunfo 3-2 del Manchester United sobre el Arsenal en Old Trafford, Lisandro vivió un momento muy especial que rápidamente se viralizó en redes sociales. El premio mayor para el Carnicero no fueron los tres puntos ganados en un clásico de Premier League, sino el reencuentro con su papá, Raúl El Gringo Martínez, quien estaba esperándolo en la zona mixta del estadio.

Lisandro Martínez y su emotivo abrazo con su padre después del triunfo

Embed Lisandro Martinez and his dad will never forget this moment pic.twitter.com/hWpY5G6YTL — Premier League (@premierleague) January 25, 2026

En un video que el propio Lisandro compartió en su cuenta de Instagram, se puede ver el instante exacto en el que el defensor camina hacia su padre, visiblemente emocionado. A diferencia de la feroz imagen que muestra en cada partido, el jugador de Gualeguay se mostró como un hijo tierno y lleno de sentimientos, entregándole un abrazo interminable a su padre.

El Gringo, orgulloso y con una sonrisa de satisfacción, recibió a su hijo con una palmada en la espalda y un beso, celebrando no solo el triunfo deportivo, sino también el presente inmejorable del defensor que sigue destacándose en la élite del fútbol mundial.

Este gesto, que se extendió en el tiempo mientras Lisandro y su padre intercambiaban palabras cargadas de emoción, es una muestra clara del fuerte arraigo familiar del futbolista. A pesar de brillar en el Manchester United y en la Selección Argentina, Martínez nunca olvida sus raíces en Gualeguay, su ciudad natal, ni la importancia de su familia en su camino hacia el éxito.

Este tipo de imágenes, que capturan la verdadera esencia de los jugadores fuera del terreno de juego, son las que emocionan al hincha, especialmente a los entrerrianos, que siguen a Lisandro con gran devoción. Para muchos, no solo es un ídolo por su rendimiento en la cancha, sino por ser un reflejo de humildad, trabajo duro y valores familiares.

Lisandro Martínez sigue demostrando que, más allá de la fama y el dinero, lo que realmente importa son los afectos y las raíces que nos acompañan siempre, sin importar lo lejos que lleguemos. Y, sin dudas, su relación con su padre es un recordatorio de ello, un vínculo irrompible que sigue tocando el corazón de todos.