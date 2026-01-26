Un joven con prisión domiciliaria y tobillera electrónica fue detenido luego de robar en un domicilio de calle Pasteur, en Paraná.
Paraná: salió a robar con la tobillera electrónica
Un joven con prisión domiciliaria y tobillera electrónica fue detenido tras ser identificado como el autor de un robo en calle Pasteur de Paraná
26 de enero 2026 · 08:29hs
El hecho, que ocurrió el sábado, quedó registrado en una cámara de seguridad en calle Pasteur al 200. Intervino personal dela comisaría segunda de Paraná.
Rápidamente se pudo identificar al joven que había robado una herramienta termofusora. Se le aplicarán las medidas judiciales correspondientes.