Paraná: salió a robar con la tobillera electrónica

Un joven con prisión domiciliaria y tobillera electrónica fue detenido luego de robar en un domicilio de calle Pasteur, en Paraná.

El hecho, que ocurrió el sábado, quedó registrado en una cámara de seguridad en calle Pasteur al 200. Intervino personal dela comisaría segunda de Paraná.

Comisaría segunda Paraná Rápidamente se pudo identificar al joven que había robado una herramienta termofusora. Se le aplicarán las medidas judiciales correspondientes.