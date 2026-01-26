Uno Entre Rios | La Provincia | SMN

SMN: sigue el calor y la temperatura llega a 38 grados

El pronóstico extendido del SMN indica para esta semana temperaturas promedio de más de 30 grados, en otra semana agobiante.

26 de enero 2026 · 07:01hs
El pronóstico extendido del SMN indica para esta semana temperaturas promedio de más de 30 grados

Foto: Archivo UNO

El pronóstico extendido del SMN indica para esta semana temperaturas promedio de más de 30 grados, en otra semana agobiante.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó otra semana de altas temperaturas. Las máximas promedio serán de más de 30 grados.

Este lunes las temperaturas promedio de entre 24 grados de mínima y 38 grados de máxima. El cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán del sector noreste.

El área de Defensa Civil emitió precauciones a tener en cuenta para evitar insolación, golpes de calor y quemaduras en la piel tras el alerta del SMN.

SMN renovó alerta meteorológica por altas temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para los próximos siete días altas temperaturas, sin lluvias para la región. Elpronóstico extendido

SMN pronostica días de temperaturas superiores a 36 grados

Para este martes se esperan temperaturas de entre 23 y 37 grados con chaparrones durante la mañana, cielo mayormente nublado durante la tarde y la noche, con vientos del sur rotando al norte en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora.

El miércoles el cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada con temperaturas promedio entre 25 y 35 grados, y vientos soplando de sudeste.

Para el jueves las temperaturas se ubicarán entre los 26 y los 37 grados con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. Los vientos predominarán del sudeste.

El viernes el cielo se presentará parcialmente nublado y las temperaturas oscilarán entre los 25 y los 36 grados, con vientos soplando del sector este rotando al noreste.

Para el sábado se espera un cielo mayormente nublado durante toda la jornada con temperaturas de 24 grados de mínima y 31 grados de máxima. El viento soplará del sector este rotando al norte.

El domingo el cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado durante la tarde y noche, con temperaturas promedio de entre 23 y 31 grados y vientos predominantes del noreste rotando al noroeste.

SMN calor temperaturas Servicio Meteorológico Nacional Pronóstico extendido
