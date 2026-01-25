Uno Entre Rios | Policiales | Ruta 12

Despiste en Ruta 12: Bomberos Voluntarios de Cerrito rescataron a una conductora

Una mujer perdió el control de su vehículo en el km 480 de la Ruta 12 y quedó atrapada en un arroyo. Los Bomberos Voluntarios la rescataron rápidamente.

25 de enero 2026 · 19:38hs
Este domingo, alrededor de las 13.30, se dio un despiste de vehículo en el kilómetro 480 de la Ruta Nacional 12, cerca de Cerrito, aproximadamente a nueve kilómetros del centro. Según los primeros datos, el auto, con una sola ocupante (una mujer), terminó encajado en el arroyo.

Según pudo saber UNO, el trabajo de los Bomberos Voluntarios de Cerrito no se hizo esperar. Al llegar al lugar, procedieron a sacar el vehículo del agua para que una grúa lo pudiera trasladar sin problemas. La mujer, que estaba al volante, fue revisada en el lugar, y aunque no presentaba heridas visibles, se la llevó al hospital por precaución.

No se reportaron heridos graves, y el siniestro se resolvió sin mayores complicaciones. Los Bomberos Voluntarios de Cerrito siguen demostrando su capacidad y compromiso con la seguridad de la comunidad.

