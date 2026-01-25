Este domingo, alrededor de las 13.30, se dio un despiste de vehículo en el kilómetro 480 de la Ruta Nacional 12, cerca de Cerrito, aproximadamente a nueve kilómetros del centro. Según los primeros datos, el auto, con una sola ocupante (una mujer), terminó encajado en el arroyo.
Despiste en Ruta 12: Bomberos Voluntarios de Cerrito rescataron a una conductora
Una mujer perdió el control de su vehículo en el km 480 de la Ruta 12 y quedó atrapada en un arroyo. Los Bomberos Voluntarios la rescataron rápidamente.
25 de enero 2026 · 19:38hs
Según pudo saber UNO, el trabajo de los Bomberos Voluntarios de Cerrito no se hizo esperar. Al llegar al lugar, procedieron a sacar el vehículo del agua para que una grúa lo pudiera trasladar sin problemas. La mujer, que estaba al volante, fue revisada en el lugar, y aunque no presentaba heridas visibles, se la llevó al hospital por precaución.
No se reportaron heridos graves, y el siniestro se resolvió sin mayores complicaciones. Los Bomberos Voluntarios de Cerrito siguen demostrando su capacidad y compromiso con la seguridad de la comunidad.