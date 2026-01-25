Nogoyá celebró otra noche de carnaval 2026

Uno Entre Rios | La Provincia | Nogoyá

Este sábado se realizó el tradicional festejo en Nogoyá. Por el boulevard Sarmiento desfilaron comparsas, batucadas y carrozas. Estuvo la vicegobernadora Alicia Aluani.

25 de enero 2026 · 13:16hs
Este sábado por la noche, la vicegobernadora de la provincia, Alicia Aluani, estuvo presente en el carnaval en Nogoyá junto al intendente Bernardo Schneider y la viceintendente Desireé Peñaloza. Participaron, además, el senador departamental Rafael Cavagna; la coordinadora de Cultura y Turismo municipal, Karina Clementin; funcionarios e invitados especiales.

Aluani expresó su emoción por estar presente en esta celebración estival: “Sabemos los que significa el esfuerzo de todas las familias los que componen y hacen posible el Carnaval en nuestra ciudad”. En ese sentido, manifestó la importancia de acompañar y visibilizar este tipo de eventos “que son parte de nuestra cultura, de nuestra identidad y también porque mueven la economía local”.

LEER MÁS: El Carnaval del País tuvo otra noche multitudinaria en Gualeguaychú

carnaval nogoya 5

Además, la vicegobernadora remarcó “el entusiasmo que le pone particularmente los nogoyaenses” al Carnaval y destacó el trabajo hecho por la Municipalidad y la comunidad local: “Hay que valorar el esfuerzo que se hace para poder llevar adelante esta hermosa fiesta, que a pesar de la situación económica, cada año crece mucho más”.

Aluani carnaval

7 mil personas en la primera noche del Carnaval

Por su parte, el intendente Schneider destacó la presencia de la vicegobernadora Aluani y celebró la gran convocatoria en esta nueva edición del Carnaval: “La verdad que desde la Municipalidad estamos muy contentos. La primera noche fue un éxito con más de 7.000 personas y esta segunda también, con un buen marco de público”.

carnaval nogoya 3

Luego, agradeció “a los hacedores de los carnavales, con ellos los que trabajan todo el año para que todos disfrutemos en enero y en febrero de estos corsos que vienen creciendo, y que desde la Municipalidad los acompañas y empujamos para que año a año vayan floreciendo”.

Nogoyá Carnaval Alicia Aluani
