Ruta 18: una camioneta cayó a una zanja tras un despiste

El hecho se produjo este domingo, en un sector en obra de la ruta 18, cerca del kilómetro 33. El conductor de la camioneta no sufrió heridas de gravedad.

Un siniestro vial se registró este domingo por la mañana en la ruta 18, a la altura del kilómetro 33, donde una camioneta despistó y terminó dentro de una zanja ubicada en un sector donde la traza se encuentra en construcción.

Al arribar al lugar, personal policial constató que una camioneta marca Ford, modelo Ranger, de color rojo, por causas que se trataban de establecer, perdió el control y cayó en una zanja situada en el cambio de mano de la ruta.

En el vehículo se encontraba un hombre mayor de edad, quien no presentaba lesiones de gravedad. No obstante, y por razones preventivas, fue trasladado en ambulancia hasta la localidad de Seguí para ser examinado por personal médico.

Por otra parte, en el lugar del hecho se realizaron las actuaciones de rigor correspondientes al siniestro. Posteriormente, se llevaron a cabo las tareas para la extracción del rodado desde la zanja, a fin de restablecer las condiciones normales de circulación en la zona.