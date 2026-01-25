Capibaras XV, la primera franquicia argentina con sede propia.

Uno Entre Rios | Ovación | Capibaras XV

El rugby del Litoral dio un paso histórico con la inauguración de la sede de Capibaras XV. Tiene tres plantas y un subsuelo, con un total de 11 espacios.

25 de enero 2026 · 21:09hs
El rugby del Litoral dio un paso histórico con la inauguración de la sede de Capibaras XV, la franquicia profesional de la región, que ya cuenta con su propio edificio dentro del Hipódromo Independencia de Rosario. El espacio funcionará como centro operativo, deportivo y administrativo del proyecto y será el corazón de la actividad del equipo.

La nueva casa tiene tres plantas y un subsuelo, con un total de 11 espacios pensados para cubrir todas las necesidades del plantel y el staff. Desde el edificio se obtiene una vista privilegiada al campo de juego donde el equipo hará su debut como local el sábado 21 de febrero frente a Peñarol.

Capibaras XV inauguró su sede propia, un hito para el rugby argentino

En la planta baja se encuentran una sala de atención médica, un comedor y dos vestuarios. En el primer piso están los dormitorios, una sala de juegos, el área de utilería y un consultorio de atención nutricional. La segunda planta alberga la sala de video y reuniones para el equipo, además de las oficinas administrativas y del staff. El edificio también cuenta con un subsuelo destinado a depósito.

La infraestructura fue pensada para centralizar en un solo lugar la preparación, recuperación y vida diaria del plantel, un salto de calidad clave para un equipo que competirá en un contexto profesional e internacional.

Durante la recorrida inaugural, autoridades locales subrayaron la importancia de la obra como motor de desarrollo. El intendente de Rosario, Pablo Javkin, destacó que el espacio potencia el crecimiento deportivo y social. "Siempre pensamos en este espacio como un centro plurideportivo, pero en este caso tiene el agregado de la competencia internacional. Para los chicos es una ventaja tener todo junto en un mismo lugar y jugar de local. Y para la ciudad implica un gran movimiento, porque el rugby es un deporte que tiene muchos aficionados en Rosario", señaló.

Por su parte, el head coach Nicolás Galatro expresó su entusiasmo por la nueva sede: "La verdad que quedó un sueño. El esfuerzo que hizo la Provincia, la Municipalidad y la gente de Santa Fe Producciones nos dejó un espacio que nos permite no solo el desarrollo deportivo, sino también contar con atención médica y hasta un lugar de esparcimiento todo junto. Es un lugar donde vamos a pasar mucho tiempo y donde nos va a dar ganas de quedarnos".

Con esta inauguración, Capibaras XV no solo suma infraestructura de alto nivel, sino que consolida a Rosario como un polo clave del rugby profesional en el país y la región.

