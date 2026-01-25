Pescadores se pone a punto para el inicio del Torneo Federal.

El conjunto de Gualeguaychú competirá del 3 al 12 de febrero en San Juan. El central nacido en San Jaime, Walter Rigoni, habló con UNO al respecto.

Pescadores de Gualeguaychú volverá a decir presente en la Liga Federal 2026, la tercera categoría nacional, con la ilusión renovada y un plantel que llega fortalecido desde lo físico, lo colectivo y lo anímico. El certamen se disputará del 3 al 12 de febrero nuevamente en San Juan, una sede que ya conoce el club entrerriano y que representa uno de los escenarios más exigentes del calendario nacional.

El equipo comenzó su preparación el 5 de enero, con entrenamientos intensos y una serie de amistosos previos ante elencos que compiten en la A2, en Villa Constitución. El objetivo esclaro: mejorar el quinto puesto conseguido en la edición pasada y pelear por uno de los dos ascensos que otorga el torneo.

Para eso, Pescadores apostó porsostener una base consolidada, sumar refuerzos y fortalecer un grupo humano que viene de ser bicampeón en la Liga Provincial. La competencia será extensa y exigente. El formato todos contra todos obliga a sostener regularidad, concentración y recambio, especialmente en una Zona B que reunirá equipos de distintas provincias y con realidades diversas. En ese contexto, cada punto tendrá valor propio y el arranque del torneo aparece como un factor determinante desde lo anímico y lo deportivo.

Dentro de ese proceso, una de las voces autorizadas del plantel es la de Walter Rigoni, central de 26 años y uno de los referentes del grupo, que afronta su quinta temporada en el club. Su recorrido dentro de la institución acompaña el crecimiento de Pescadores en los últimos años, desde la reconstrucción deportiva hasta la consolidación a nivel provincial y nacional.

En diálogo con UNO, Rigoni expresó lo que significa disputar nuevamente un torneo nacional con la camiseta del club. “Para mí jugar una liga nacional con Pescadores significa mucho. Desde el primer día que llegué escuchaba experiencias de los chicos que habían pasado por la A2, el ascenso y la máxima categoría. Compartir entrenamientos con algunos de esos protagonistas me emocionaba y soñaba contener mi oportunidad. Siempre estuvo presente la idea de dejar mi huella”, confesó.

Sobre la preparación, el central remarcó el trabajo realizado en los últimos meses. “En lo físico estamos trabajando muy bien con nuestro preparador Jeremías Melchiori. Venimos de entrenamientos de mucha intensidad para llegar lo mejor posible. En lo anímico estamos en alza por el bicampeonato provincial y por la llegada de refuerzos que elevan el nivel colectivo. Se armó un grupo humano muy fuerte”, destacó.

San Juan vuelve a ser la sede del torneo y eso despierta sensaciones especiales. “La edición pasada fue muy buena. Estadios grandes, equipos de nivel y una organización a la altura de una liga así. Jugar en escenarios de esa magnitud genera adrenalina, ganas de competir y de volver a estar en ese nivel”, señaló.

En cuanto a los rivales de la zona, Rigoni fue cauto. “No conocemos mucho a los equipos, pero tenemos un pantallazo de lo que fue el Federal anterior. Ningún partido es accesible, no hay margen para confiarse y hay que estar concentrados desde el primer día”, subrayó, remarcando la importancia de comenzar bien el certamen. “Arrancar con el pie derecho es clave en lo aní mico, mantiene la confianza y la ilusión. Es un torneo largo y hay que estar bien física y mentalmente”.

El crecimiento del plantel es uno de los puntos que más resalta el central. “Hoy tenemos un equipo más largo y competitivo en cada posición. Es un grupo que deja todo y tira para el mismo lado. Eso se nota y nos hacecada vez más fuertes”, afirmó.

Rigoni también valoró el rol del entrenador Joaquín “Ruso” Sartori, quien conduce el proceso desde hace varias temporadas. “Si hay un protagonista detrás de este Pescadores es el Ruso. Arrancó este proceso desde la liga provincial y sigue empujando cada objetivo. Nos instaló una mentalidad ganadora, la autoexigencia y la importancia del trabajo. En el juego hacemos foco en el pase y en llegar bien para dos desde lo defensivo”, explicó.

En lo personal, el central llega en buenas condiciones. “A diferencia del Federal pasado, ahora estoy bien físicamente. Intento aportar desde el lugar que me toca y ser un nexo para que los que llegan se integren rápido. Hay varios que venimos de haceaños y eso ayuda mucho”, comentó.

Sobre la evolución del club, Rigoni fue claro. “Cuando llegué, Pescadores se estaba reintegrando a la disciplina. Hoy es un grupo con experiencia y respeto. Cambió el nivel de juego, la costumbre de competir contra clubes fuertes de la provincia y la mentalidad de ir siempre por más. Es un equipo más afianzado”, analizó.

El ascenso es un tema que aparece, aunque sin perder el foco. “El objetivo es mejorar lo del Federal pasado y terminar lo más arriba posible. El ascenso es lo que buscamos, pero vamos partido a partido, con ese chip”, sostuvo.

Finalmente, dejó un mensaje para la gente de Gualeguaychú. “Agradecerles por bancar a esta familia que es Pescadores, a los amigos y a la familia que siempre están. Vamos a dejar todo para mejorar lo hecho el año pasado”, cerró.

Con trabajo, identidad y ambición, Pescadores volverá a medirse con los mejores del país, con la ilusión intacta de seguir escribiendo páginas importantes en su historia y la posibilidad de soñar con el ascenso.