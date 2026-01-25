El mendocino, nacido en Tupungato, inscribió su nombre entre los ganadores de la historia del TC Mouras. Es el 11° piloto que logra el triunfo en su debut.

Fabrizio Maggini (Ford) inscribió su nombre entre los ganadores de la historia del TC Mouras luego de imponerse en la Final que se disputó en el circuito sin chicana del autódromo de La Plata, en el marco de la apertura del 23º Campeonato Argentino de la categoría.

El mendocino, nacido en Tupungato, se convirtió en el 11º piloto que logra el triunfo en su debut dentro de la divisional formativa de la ACTC, un dato que realza aún más el impacto de su estreno.

El piloto del RUS Med Team, que compite con el Ford Falcon que Thomas Ricciardi utilizó durante la temporada 2025 en TC Pista, largó desde la segunda colocación y superó con autoridad en la partida al poleman Nicolás Jaime (Dodge), aprovechando una mejor tracción inicial. A partir de allí, Maggini construyó una carrera sólida, administrando el ritmo en un trazado exigente como el platense, donde el curvón y la recta principal suelen ser determinantes.

El representante del Galarza Racing perdió terreno en la tercera vuelta al ser superado por Santino Ortiz (Dodge), quien se convirtió en el principal perseguidor del mendocino. Ortiz intentó presionar durante buena parte de la Final, aunque no logró quebrar la defensa del Falcon número 17, motorizado por Martín Constanzo, que mostró un rendimiento equilibrado a lo largo de las 18 vueltas pactadas.

Fabrizio Maggini se llevó la victoria en La Plata

TC Mouras 1 En su debut, Fabrizio Maggini se llevó la victoria en La Plata.

“Jamás hubiese pensado lograr el triunfo en el debut. Arrancamos el proyecto con la expectativa de ver qué podíamos hacer. Tuve una buena largada y después buscamos defendernos en el curvón y en la recta porque no éramos rápidos en la parte de los mixtos”, expresó Maggini en diálogo con Campeones Radio por AM590 Continental, tras bajarse del auto.

El triunfo del joven piloto de 22 años también activó una coincidencia histórica dentro de la categoría. El primer ganador del TC Mouras, cuando aún se denominaba TC Pista División Top Race, fue Matías Jalaf en Mar del Plata 2004. Ya con el nombre actual y separado del Top Race, el primer vencedor fue José Daniel Micheli en La Plata 2005. Jalaf, Micheli y ahora Maggini comparten origen mendocino, debut triunfal y marca: los tres lo lograron con Ford.

Nicolás Jaime, que continúa con el mismo Dodge utilizado en 2025, logró recuperar la segunda posición en la última vuelta, resultado que le permitió quedar segundo en el campeonato a apenas medio punto de Maggini, beneficiado por la pole position y la victoria en la única serie clasificatoria. Santino Ortiz completó el podio con el Dodge del Tomás Abdala Racing, auto que la temporada pasada fue utilizado por Alejandro Martínez en TC Pista Mouras, en un contexto donde su continuidad deportiva aparece condicionada por cuestiones presupuestarias.

La próxima cita del TC Mouras será nuevamente en el autódromo de La Plata, del 20 al 22 de febrero, compartiendo escenario con el TC Pista Mouras, TC Pick Up, TC Pista Pick Up, la Fórmula 3 Metropolitana y el Turismo 4000 Argentino.