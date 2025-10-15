Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | bastón blanco

Este 15 de octubre se conmemora el Día Mundial del Bastón Blanco

El uso del bastón blanco constituye un símbolo a nivel mundial, para identificar a las personas con alguna discapacidad visual.

15 de octubre 2025 · 12:07hs
El uso del bastón blanco constituye un símbolo a nivel mundial

El uso del bastón blanco constituye un símbolo a nivel mundial, para identificar a las personas con alguna discapacidad visual.
El uso del bastón blanco constituye un símbolo a nivel mundial

El uso del bastón blanco constituye un símbolo a nivel mundial, para identificar a las personas con alguna discapacidad visual.
El uso del bastón blanco constituye un símbolo a nivel mundial

Archivo UNO

El uso del bastón blanco constituye un símbolo a nivel mundial, para identificar a las personas con alguna discapacidad visual.

El 15 de octubre se celebra el Día Mundial del Bastón Blanco, una fecha que representa la integración y sensibilización de la sociedad con las personas con discapacidad visual.

El uso del bastón blanco constituye un símbolo a nivel mundial, para identificar a las personas con alguna discapacidad visual.

el horoscopo para este miercoles 15 de octubre de 2025

El horóscopo para este miércoles 15 de octubre de 2025

Un equipo multidisciplinario del CAPS Juan Baggio realizó controles integrales a estudiantes de escuelas de Gualeguaychú como parte del Programa Prosane 

CAPS Juan Baggio llevó la salud a escuelas de Gualeguaychú

¿Por qué se conmemora?

La Unión Mundial de Ciegos, conformada por representantes de organizaciones e instituciones proclamó este día en París, en el año 1980 para conmemorar el uso del bastón blanco como un instrumento de inclusión y de igualdad de oportunidades por parte de personas con discapacidad visual.

El bastón blanco como instrumento

El diseño del bastón se concibió para apoyar la movilidad de personas con discapacidad visual, en lugares concurridos y con tránsito.

Es una vara ligera y alargada fabricada con fibras sintéticas.

Sirve como distintivo, como informador y como protector.

Tienen una empuñadura de goma y en la parte inferior una punta metálica rodante.

Se emplea la técnica rítmica de contacto de dos puntos, en donde el contacto del puntero con el suelo emite unas vibraciones que se intensifican, dependiendo de la dureza de la superficie.

Se distinguen tres tipos de bastón: simple, guía y largo.

Existen modelos plegables o rígidos.

En la actualidad algunos modelos de bastones cuentan con dispositivos de geolocalización (GPS).

Bastón blanco.jpg

¿Cómo surgió el uso del bastón blanco?

El uso de este instrumento se atribuye a la iniciativa del inventor y político argentino José Mario Fallótico, que nunca patentó su invento creado en los años 20.

Más tarde, en el año 1925, durante la Convención Anual de la Asociación de Leones, Hellen Keller planteó las dificultades que afrontan las personas ciegas en su cotidianidad, manifestando la necesidad de utilizar algún instrumento de apoyo para el desplazamiento de personas con discapacidad visual.

Posteriormente, en el año 1930 George Benham, presidente del Club de Leones de Illinois, propuso el uso de un bastón blanco para invidentes con extremo inferior rojo, para darles prioridad en su desplazamiento en lugares públicos. Esta propuesta fue aceptada y aplicada universalmente.

Más adelante, el oftalmólogo Richard Hoover observó que al tratar a ex veteranos de guerra ciegos, estos se desplazaban con bastones gruesos de madera que no eran funcionales para su condición, diseñando en el año 1946 un bastón prototipo que es utilizado en la actualidad.

Bastòn blanco.jpg
Símbolo. El bastón blanco es reconocido internacionalmente.
Símbolo. El bastón blanco es reconocido internacionalmente.

Población

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima que existen aproximadamente 1.300 millones de personas en el mundo con alguna discapacidad visual (de moderada a grave y ceguera).

A nivel mundial las principales causas de la visión deficiente son las cataratas y deficiencias en la refracción no corregidas.

El bastón blanco es el instrumento de orientación y movilidad más usado en el mundo.

Se estima que el 80 por ciento de las personas con discapacidad visual que viven en países en vías de desarrollo no tienen acceso al uso del bastón.

La Federación Mundial de Sordociegos estableció el bastón rojo y blanco como el símbolo que identifica a las personas con sordo-ceguera.

Existe el bastón verde de origen reciente, utilizado como elemento de orientación y movilidad para personas con baja visión (con un campo visual igual o menor de 20º, siendo lo normal 18

0º). En algunos países de América Latina el bastón es de color amarillo.

¿Cómo se puede apoyar a las personas con discapacidad visual o ceguera?

Si te encuentras con una persona con discapacidad visual o ceguera en algún espacio público como la calle, un establecimiento, una parada de transporte público o en un subterráneo y consideras que pueda necesitar ayuda, aplica estas recomendaciones:

  • Identificarse inmediatamente con un tono de voz adecuado.
  • Ofrecer ayuda ante algún obstáculo o peligro. Si la acepta, guiarla al tomar tu brazo, codo u hombro.
  • Caminar ligeramente por delante, sin tirar de la persona o empujarla.
  • Utilizar términos orientativos como: izquierda, derecha, adelante, atrás.
  • Describir verbalmente escenarios y entornos, así como obstáculos en el camino.
  • No dejar sola a la persona, sin advertírselo antes.
  • Ceder tu turno en entidades bancarias, transporte público y entidades públicas.
  • Si se comparte un espacio físico (casa, oficina) con una persona con discapacidad visual, evitar dejar obstáculos como cajones abiertos, muebles o cualquier otro objeto que obstruya el camino.
bastón blanco discapacidad Octubre
Noticias relacionadas
En la Escuela República de Chile un grupo de padres organiza una feria solidaria

La escuela República de Chile invita a una feria solidaria este sábado

Avance en cáncer de mama temprano: una terapia ayuda a prevenir recaídas

Avance en cáncer de mama temprano: una terapia ayuda a prevenir recaídas

En 2029 más del 90% de las tarjetas bancarias serán de materiales sostenibles

En 2029 más del 90% de las tarjetas bancarias serán de materiales sostenibles

el horoscopo para este martes 14 de octubre de 2025

El horóscopo para este martes 14 de octubre de 2025

Ver comentarios

Lo último

El concordiense Lucas Miño sufrió un robo a días del Sudamericano U20

El concordiense Lucas Miño sufrió un robo a días del Sudamericano U20

Extienden la inscripción a los Premios Municipales de Arte 2025

Extienden la inscripción a los Premios Municipales de Arte 2025

La final de la Copa Túnel Subfluvial femenina tiene día, horario y sede confirmada

La final de la Copa Túnel Subfluvial femenina tiene día, horario y sede confirmada

Ultimo Momento
El concordiense Lucas Miño sufrió un robo a días del Sudamericano U20

El concordiense Lucas Miño sufrió un robo a días del Sudamericano U20

Extienden la inscripción a los Premios Municipales de Arte 2025

Extienden la inscripción a los Premios Municipales de Arte 2025

La final de la Copa Túnel Subfluvial femenina tiene día, horario y sede confirmada

La final de la Copa Túnel Subfluvial femenina tiene día, horario y sede confirmada

Paritaria estatal: no hubo acuerdo y pasó a cuarto intermedio

Paritaria estatal: no hubo acuerdo y pasó a cuarto intermedio

Diputados: dictamen reafirma atribuciones del Congreso sobre empréstito tomado por Argentina

Diputados: dictamen reafirma atribuciones del Congreso sobre empréstito tomado por Argentina

Policiales
Intenso operativo en Victoria para dar con Sebastián Vázquez, investigado por un doble crimen de barras

Intenso operativo en Victoria para dar con Sebastián Vázquez, investigado por un doble crimen de barras

Pablo Rodríguez Laurta: encontraron su auto escondido

Pablo Rodríguez Laurta: encontraron su auto escondido

Doble femicidio: trasladarán a Pablo Laurta de Gualeguaychú a Concordia

Doble femicidio: trasladarán a Pablo Laurta de Gualeguaychú a Concordia

El relato de los policías que detuvieron a Pablo Laurta: Se tomaron todos los recaudos

El relato de los policías que detuvieron a Pablo Laurta: "Se tomaron todos los recaudos"

Néstor Roncaglia: En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios

Néstor Roncaglia: "En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios"

Ovación
El concordiense Lucas Miño sufrió un robo a días del Sudamericano U20

El concordiense Lucas Miño sufrió un robo a días del Sudamericano U20

La final de la Copa Túnel Subfluvial femenina tiene día, horario y sede confirmada

La final de la Copa Túnel Subfluvial femenina tiene día, horario y sede confirmada

APB: cuarto partidos le darán inicio a la 10ª fecha del Torneo Clausura

APB: cuarto partidos le darán inicio a la 10ª fecha del Torneo Clausura

¿Como se jugará el Torneo Regional Amateur?

¿Como se jugará el Torneo Regional Amateur?

La Selección Argentina se juega el paso a la final ante Colombia

La Selección Argentina se juega el paso a la final ante Colombia

La provincia
Paritaria estatal: no hubo acuerdo y pasó a cuarto intermedio

Paritaria estatal: no hubo acuerdo y pasó a cuarto intermedio

Concordia: suspenden a funcionario por permitir que un empleado esté de licencia 10 años

Concordia: suspenden a funcionario por permitir que un empleado esté de licencia 10 años

Silvia Schulz: La visibilización de la mujer rural es clave

Silvia Schulz: "La visibilización de la mujer rural es clave"

Entre Ríos: anuncian una máxima de 30 grados para este miércoles

Entre Ríos: anuncian una máxima de 30 grados para este miércoles

La EET N°3 Enrique Carbó de Paraná celebra 120 años de historia y vocación educativa

La EET N°3 Enrique Carbó de Paraná celebra 120 años de historia y vocación educativa

Dejanos tu comentario