Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Cáncer

En Argentina hay más de 4.000 casos de cáncer de tiroides por año

Latinoamérica es una región de alta incidencia en casos de cáncer de tiroides, con estadísticas que muestran entre 2 y 8 casos cada 100 mil habitantes.

16 de septiembre 2025 · 08:31hs
En Argentina hay más de 4.000 casos de cáncer de tiroides por año

Télam

En Argentina hay más de 4.000 casos de cáncer de tiroides por año

En Argentina hay más de 4.000 casos de cáncer de tiroides por año: más del 80% se detecta en mujeres En los últimos años aumentó la incidencia en nuestra región gracias a los avances en los estudios de diagnóstico. El desarrollo de un nódulo en el cuello es el síntoma más frecuente y requiere una rápida consulta con un especialista.

Tratamientos y estudios

Los tratamientos tienen un pronóstico favorable cuando la detección es temprana. Tres consejos de prevención. La aparición de un nódulo en el cuello que crece lentamente, los cambios persistentes en la voz y una sostenida dificultad para tragar son algunas señales de alerta que nos indican que es momento de consultar a un especialista. Todos estos síntomas pueden estar asociados al cáncer de tiroides, un tipo tumor que es cuatro veces más frecuente en las mujeres y que si es tratado a tiempo tiene un pronóstico favorable. “El cáncer de tiroides es la neoplasia endócrina más frecuente, pero representa sólo el 2% de todos los tumores malignos. En el mundo, se diagnostican anualmente aproximadamente 230 mil casos. Latinoamérica es una región de alta incidencia, con estadísticas que muestran entre 2 y 8 casos cada 100 mil habitantes”, explica la endocrinóloga Susana Belli (MN 44366), jefa de Endocrinología del Instituto Alexander Fleming (IAF).

YERBA. ¿Cuál es la temperatura ideal del agua para tomar mate?

¿Cuál es la temperatura ideal del agua para tomar mate?

el horoscopo para este martes 16 de septiembre de 2025

El horóscopo para este martes 16 de septiembre de 2025

LEER MÁS: Melanoma: es el cáncer de piel más agresivo y se diagnostican 1.700 casos por año

Diagnóstico

“En los últimos años su diagnóstico ha aumentado, sobre todo por la detección incidental de nódulos pequeños gracias a ecografías y otros estudios de imagen. En la Argentina pasa lo mismo: se diagnostican más casos, pero la mortalidad se mantiene muy baja porque la mayoría tiene buen pronóstico”, detalla la doctora Bárbara Berenstein (MN 125921), cirujana de Cabeza y Cuello del IAF. Este miércoles 24 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Tiroides, una fecha instaurada para darle visibilidad a esta patología oncológica, ponerla en la agenda pública y generar conciencia sobre la importancia de promover el diagnóstico temprano como principal herramienta para hacerle frente.

Grupo de riesgo y casos

Más frecuente entre las mujeres al analizar las diversas variantes de cáncer de tiroides, los expertos detallan que existen cuatro tipos principales. El carcinoma papilar es el más común, ya que representa casi el 80% de los casos. En general son tumores pequeños, de buen pronóstico, que se presentan entre los 20 y 60 años. Además se encuentran el carcinoma folicular, el carcinoma medular y el carcinoma anaplásico, que es poco frecuente pero agresivo: tiene un crecimiento rápido y es difícil de tratar. “Los tumores de tiroides son más frecuente en mujeres y el pico de su incidencia se registra entre los 40 y 50 años”, explica el oncólogo clínico Agustín Falco (MN 113572), especialista en Tumores de Cabeza y Cuello/Tiroides del Instituto Alexander Fleming. Según las últimas estadísticas que publicó el Ministerio de Salud de la Nación, en la Argentina se diagnostican 4.100 nuevos casos al año y más del 80% de las pacientes son mujeres. En los hombres, en tanto, suele diagnosticarse en etapas más avanzadas. El experto del IAF explica que la mayor incidencia en la población femenina está “probablemente asociada a factores hormonales, aunque no está claro”. Una de las teorías es que los estrógenos pueden tener algún vínculo con las mutaciones de la glándula tiroidea –que se encarga de regular el metabolismo, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la temperatura corporal- y estos cambios favorecen que las células crezcan y se multipliquen a un ritmo acelerado, generando así su acumulación hasta formar la masa cancerosa. “A diferencia de otros tumores, el de tiroides no está asociado a factores de riesgo tan claros como el tabaco o el alcohol. El antecedente de haber recibido tratamiento radiante en el cuello es un factor de riesgo, sobre todo durante la infancia”, detalla Falco. La historia familiar de cáncer de tiroides y enfermedades tiroideas previas como bocio o tiroiditis crónica también pueden tener un impacto negativo.

LEER MÁS: Cáncer de mama: exploran nuevas terapias para triple negativo

Prevención

Los controles y cómo detectarlo El signo más común de presentación del cáncer de tiroides se da al palpar un nódulo cervical, muchas veces de crecimiento lento: puede ser un nódulo tiroideo o un ganglio cervical aumentado de tamaño. “Es importante aclarar que la mayoría de los nódulos tiroideos no son malignos, pero siempre deben ser evaluados por un especialista”, apunta la cirujana Bárbara Berenstein y acota que otras señales a tener en cuenta son los cambios persistentes en la voz y la dificultad para tragar o respirar. “La ecografía es el estudio de elección para evaluar a la tiroides. La presencia de nódulos tiroideos es muy alta y son más frecuentes con el aumento de la edad, sin embargo, sólo un 5% son malignos. Si las características clínicas o ecográficas son sospechosas de malignidad se realiza la punción del mismo, para definir sus características celulares”, plantea la endocrinóloga Susana Belli. La doctora Berenstein agrega que no existe un programa de screening poblacional específico para este tipo de tumores debido a que es poco frecuente, por lo que la mayoría de los casos se detecta incidentalmente. Sin embargo, hay excepciones. “ Sí se recomienda hacer un seguimiento ecográfico a personas con antecedentes familiares de cáncer de tiroides o que hayan estado expuestas a radiación en la infancia”, especifica. Consejos de prevención Si bien el cáncer de tiroides no puede ser prevenido por completo, existen algunas pautas prácticas que pueden servir para reducir el riesgo de desarrollar este tipo de tumores. Por eso, los expertos del Instituto Alexander Flemingbrindan tres consejos de utilidad:

LEER MÁS: Cáncer de tiroides: cada dos horas una persona es diagnosticada en la Argentina

Asegurar un consumo adecuado de yodo: en Argentina, la sal de mesa está enriquecida con yodo, lo que cubre los requerimientos diarios. No es necesario tomar suplementos salvo indicación médica, ya que el exceso también puede ser perjudicial.Seguir los controles recomendados para personas con mayor riesgo, como por ejemplo personas expuestas a radiación en cabeza y cuello durante la infancia.Prestar atención a los probables síntomas o signos para realizar una consulta médica precoz.

Cáncer tiroides casos Argentina Latinoamérica
Noticias relacionadas
el horoscopo para este lunes 15 de septiembre de 2025

El horóscopo para este lunes 15 de septiembre de 2025

Un meteorito cayó en inmediaciones a General Acha. Se pudo ver la bola de fuego desde Viedma, La Pampa y Bahía Blanca. Qué dijeron los especialistas.

¿Meteorito o bólido? una bola de fuego cruzó el cielo de la Patagonia

GRACIELA LOPEZ DE DEGANI. Decidí venir a vivir a Entre Ríos por el Hospital San Martín

Graciela López de Degani "Decidí venir a vivir a Entre Ríos por el Hospital San Martín"

El riesgo de las dietas exprés en septiembre para llegar al verano

El riesgo de las dietas exprés en septiembre para "llegar al verano"

Ver comentarios

Lo último

Según el Indec, criar a un hijo supera los $540.000 por mes

Según el Indec, criar a un hijo supera los $540.000 por mes

Sóftbol: Argentina venció a Dominicana y logró su tercera victoria en el Panamericano U23

Sóftbol: Argentina venció a Dominicana y logró su tercera victoria en el Panamericano U23

Vialidad Nacional hizo más de 287 controles de dimensiones

Vialidad Nacional hizo más de 287 controles de dimensiones

Ultimo Momento
Según el Indec, criar a un hijo supera los $540.000 por mes

Según el Indec, criar a un hijo supera los $540.000 por mes

Sóftbol: Argentina venció a Dominicana y logró su tercera victoria en el Panamericano U23

Sóftbol: Argentina venció a Dominicana y logró su tercera victoria en el Panamericano U23

Vialidad Nacional hizo más de 287 controles de dimensiones

Vialidad Nacional hizo más de 287 controles de dimensiones

ANARAP#3 llega con historietas locales inéditas

ANARAP#3 llega con historietas locales inéditas

Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Policiales
Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Feliciano: balearon a un policía en la cabeza y hay un detenido

Feliciano: balearon a un policía en la cabeza y hay un detenido

Vuelco de un vehículo en Ruta 168: el conductor fue rescatado por bomberos

Vuelco de un vehículo en Ruta 168: el conductor fue rescatado por bomberos

Ovación
Vélez y Racing juegan la ida del duelo de argentinos en la Libertadores

Vélez y Racing juegan la ida del duelo de argentinos en la Libertadores

Sóftbol: Argentina venció a Dominicana y logró su tercera victoria en el Panamericano U23

Sóftbol: Argentina venció a Dominicana y logró su tercera victoria en el Panamericano U23

Ministerio festejó su aniversario con masivos guanteos

Ministerio festejó su aniversario con masivos guanteos

TC: Mariano Werner y Rody Agut en caminos separados

TC: Mariano Werner y Rody Agut en caminos separados

Socios de Colón tomaron la sede: gritos y discusiones con la dirigencia

Socios de Colón tomaron la sede: gritos y discusiones con la dirigencia

La provincia
Vialidad Nacional hizo más de 287 controles de dimensiones

Vialidad Nacional hizo más de 287 controles de dimensiones

Rogelio Frigerio respaldó a Javier Milei: No hay chances de volver al pasado

Rogelio Frigerio respaldó a Javier Milei: "No hay chances de volver al pasado"

Se realizó una audiencia por la extracción de arena en Aldea Brasilera

Se realizó una audiencia por la extracción de arena en Aldea Brasilera

Invierten más de $35 millones en obras en escuela rural de Federal

Invierten más de $35 millones en obras en escuela rural de Federal

Martes con temperaturas primaverales: la máxima será de 27 grados

Martes con temperaturas primaverales: la máxima será de 27 grados

Dejanos tu comentario