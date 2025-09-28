Elecciones 2025: ¿ya probaste el simulador para votar?

Entre Ríos renueva cinco diputados de los nueves que tiene y los tres senadores, y son siete las propuestas en estas Elecciones 2025

El domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las Elecciones 2025 para elegir diputados y senadores nacionales. Se habilitó un simulador interactivo para que los electores puedan practicar. Se encuentra disponible en el sitio oficial Argentina.gob.ar y en la página de la Cámara Nacional Electoral .

Se renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados (la mitad del cuerpo) y 24 escaños en el Senado (un tercio del total). Entre Ríos renueva cinco diputados de los nueves que tiene y los tres senadores, y son siete las propuestas electorales que la ciudadanía entrerriana tiene para elegir.

Elecciones 2025: Qué y cómo se votará el 26 de octubre

La novedad de esta elección es que, por primera vez en la historia argentina, se utilizará la Boleta Única Papel (BUP), un sistema que reemplaza a las tradicionales boletas partidarias.

La implementación fue reglamentada en 2024 a través del Decreto 1049, con el objetivo de agilizar el proceso electoral, evitar faltantes o robo de boletas y simplificar el escrutinio.

BUP Boleta Única en Papel Elecciones 2025 5

La BUP es una única hoja en la que figuran todas las agrupaciones políticas y sus candidatos. El votante debe marcar el casillero correspondiente a su elección. Se puede optar por:

-Votar lista completa de un partido.

-Votar candidatos de distintas fuerzas en diferentes categorías (lo que se conoce como «corte de boleta».

-Votar en blanco en alguna categoría específica.

Este sistema busca que todas las fuerzas políticas tengan la misma visibilidad y que se reduzcan las controversias vinculadas con la provisión de boletas.

Elecciones 2025 dimulador de voto

Simuladores online para practicar

Con el fin de que la ciudadanía llegue al día de la votación con conocimiento del nuevo mecanismo, el Gobierno Nacional y la Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitaron un simulador interactivo disponible en el sitio oficial Argentina.gob.ar y en la página de la CNE. (https://simuladorbup.electoral.gob.ar/)

Allí, los usuarios pueden elegir su distrito -por ejemplo, la provincia de Entre Ríos- y realizar un ensayo virtual del voto, siguiendo cada paso del procedimiento que se aplicará en los comicios.