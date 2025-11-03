El pueblo mágico de Pátzcuaro en el Día de Muertos: la celebración que erizó la piel y el alma de Conrado Arévalo

Contraste cultural. El fotógrafo Conrado Arévalo viajó a México para retratar el ritual en el que miles de personas reciben las almas de sus difuntos con alegría y esmero.

“Hasta donde la lente me lleve”, parece decir Conrado Arévalo, fotógrafo y cineasta oriundo de Feliciano. En 2022 fue noticia por visitar la colonia menonita Nueva Esperanza de Guatraché en La Pampa y poder plasmar su forma de vida, dedicada al trabajo y los domingos, a Dios, sin tecnología y sin contacto con el mundo exterior. Esta vez su espíritu inquieto lo llevó mucho más lejos, hasta Pátzcuaro (Michoacán, en México) nada menos que en el Día de los Muertos, la celebración más importante del año para la región y allí, entre casas adornadas con altares, panteones iluminados con velas y por todos lados flores de cempasúchil, mostrando el camino de regreso y de vuelta de las ánimas, fue testigo del modo en que esa cultura ve la muerte, cara a cara, reconociendo su inevitabilidad, pero en lugar de temerle, le dan la bienvenida como parte del ciclo natural de la existencia.

Según sus creencias, en noviembre las almas de los muertos vuelven para estar cerca de su familia y seres queridos, que los reciben con música, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole o algún plato que le gustaba a los familiares a quien va dedicada la ofrenda. Entre ellos caminó Conrado durante las últimas horas y aunque no pudo ver las almas, si pudo sentirlas y vivenciar rituales que le erizaron la piel, calaron muy profundo en sus emociones y lo llevaron a un nivel de introspección muy fuerte. Como buen artista logró volcar esa exaltación de todos sus sentidos en imágenes que no sólo inmortalizarán su viaje, también representan un espectro completo de la experiencia humana, haciendo que su lente sea el hilo conductor de contrastes culturales radicales. “Acá realmente la muerte cobra otro sentido”, contó a UNO.

El lujo de la muerte en la vidriera

Cada año, en el corazón del estado de Michoacán, la magia del Día de Muertos transforma a Pátzcuaro en un escenario donde lo ancestral cobra vida y se une con lo contemporáneo. Más que una simple celebración, este ritual sagrado es una experiencia donde la memoria, la espiritualidad y la cultura purépecha se entrelazan en cada altar, cada vela y cada flor de cempasúchil. El rito comienza antes de la noche del 1° de noviembre, cuando se considera que los angelitos regresan, y el 2, cuando llegan las almas de los adultos.

Pátzcuaro es el punto más álgido e histórico donde nace la tradición del Día de Muertos, y es uno de los 76 Pueblos Mágicos reconocidos por la Secretaría de Turismo de México. “Aquí en el pueblo es todo muy tradicional. El estilo es colonial. Llegué a perderme porque las manzanas son muy similares, tienen subidas y bajadas parecidas y también la arquitectura. La cartelería de los diferentes negocios están escritas en letras negras, con una misma tipografía y la primera letra de cada palabra en rojo. Eso es algo que marca mucho la característica de esta ciudad", dijo Arévalo

Un aspecto que impactó fuertemente a Arévalo es la omnipresencia y el lujo de la industria funeraria en Pátzcuaro. En la ciudad se observa "muchísima atención" hacia todo lo relacionado con el deceso, incluyendo florerías, capillas de sepelios impresionantes con gran cantidad de asientos y lugares para colocar coronas.

La diferencia más visible radica en la comercialización de ataúdes: “Cada dos cuadras te cruzas con empresas que venden ataúdes. Estos locales están abiertos casi 24 horas y ocupan los espacios más grandes y con mejor vidriera, que en Argentina suelen ser alquilados por concesionarias de autos. A diferencia de las empresas por ejemplo de Feliciano, donde los cajones se exhiben en un catálogo o en una habitación especial, en México están todos a la calle. Y son bien cuadrados, de película y están disponibles en todo tipo de colores y maderas”, relató.

"El 1° la gente realiza su ritual. Inauguran formalmente cada altar en sus hogares. Tienen que poner las fotos de su difunto, su comida favorita en vida, también pan de muerto. En este ritual, el alma tiene el permiso de bajar a la tierra de los vivos. Para asistirlos, ponen flores de cempasúchil en la puerta y hacen caminos de flores hasta la calle para guiarlos en este venir. Me contaron que si el ser querido falleció posterior al 1° de noviembre del año pasado, como es la primera vez que esta alma va a bajar, tienen una atención extra: le dejan una silla porque este alma va a venir cansada. El alma, en teoría, está durante todo el día en la casa. Luego, a la noche, cada familia inicia una procesión hacia el panteón. Y en ese ir hacia el panteón van cantando, con la foto del difunto delante, lo van acompañando de vuelta a su morada. Luego quedan allí compartiendo en familia, al lado de la tumba, celebrando, brindando, comiendo, hay música, grupos de mariachis que van por cada una de esas tumbas con guitarras. Realmente, la gente está en un estado de frenesí y de alegría muy contagioso. Es que acá a la muerte no se la entiende como pérdida. Ellos saben que vuelven, y no escatiman en gastos para recibirlos, porque ellos consideran que la persona muere cuando se la olvida, no cuando pasa al otro plano, por eso cuidan tanto la tradición”, especificó el entrevistado.

Conrado Arévalo es fotógrafo, productor audiovisual y licenciado en Cine y Televisión. Es docente en la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) y en dos escuelas en San José de Feliciano. También gestiona su propio emprendimiento, brindando servicios de fotografía y video a empresas rurales y comercios, así como manejo de redes sociales. Su visita a Pátzcuaro fue motivada por su profundo interés en conocer todo lo que rodea al Día de Muertos y la visión antropológica de la muerte, buscando el choque cultural, el encuentro con ritos y una cultura diferente a la nuestra. La decisión de viajar se concretó hace tres meses cuando surgió la posibilidad de realizar un intercambio de imágenes/trabajo por alojamiento con una agencia de viajes. Como parte de la experiencia, Arévalo visitó dos cementerios (dos panteones) junto a las familias y también un lugar de pescadores. Al escuchar su relato, quienes no hemos viajado -aún- no podemos más que recordar la película Coco.

Coco es una película estadounidense de animación, fantasía , comedia y drama de 2017, producida por Pixar Animation Studios y distribuida por Walt Disney Pictures. La historia sigue a Miguel, un niño mexicano de 12 años que es transportado accidentalmente a la Tierra de los Muertos, donde busca la ayuda de su difunto tatarabuelo músico para regresar con su familia y romper la prohibición de la música. El concepto de Coco se inspira justamente en la festividad mexicana del Día de Muertos. Pixar comenzó el desarrollo de la animación en 2016. Con un presupuesto de entre 175 y 225 millones de dólares, Coco es la primera película con un presupuesto de nueve cifras que cuenta con un elenco principal completamente latino.

Los lugares que inspiraron Coco

Pocos lugares en el mundo logran capturar el espíritu, los colores y la calidez de México como lo hace Coco. La película de Pixar se inspiró en tradiciones como el Día de Muertos y en pueblos llenos de historia y encanto.

*Santa Fe de la Laguna, Michoacán:es un pintoresco pueblo michoacano con casas de adobe y techos de teja. Se dice que este lugar inspiró a los creadores de Coco para dar vida al pueblo ficticio de Santa Cecilia. Durante Día de Muertos, sus ofrendas y panteones iluminados son un espectáculo inolvidable.

*Pátzcuaro, Michoacán: sus calles coloniales, plazas y templos sirvieron de inspiración para la ambientación de Coco. La Noche de Muertos en la Isla de Janitzio es una de las celebraciones más conmovedoras del país.

*Oaxaca de Juárez, Oaxaca: la capital oaxaqueña aportó mucho del colorido y los detalles artesanales que se ven en la película. Sus mercados, llenos de alebrijes y tapetes, muestran la riqueza de su artesanía. Además, Oaxaca es famosa por su gastronomía, desde el mole hasta el chocolate. Durante Día de Muertos, la ciudad se llena de altares, desfiles y comparsas que evocan directamente escenas de Coco.

* Guanajuato: sus túneles, plazas y callejones llenos de vida fueron fuente de inspiración para los animadores de Pixar. La ciudad, además de su belleza, ofrece un ambiente cultural único con festivales, música y leyendas.

*San Andrés Mixquic: en la alcaldía Tláhuac, es uno de los lugares más icónicos del Día de Muertos en México. Su panteón se ilumina con miles de velas y flores, un ambiente que inspiró directamente escenas de Coco.

Logística y tradición

Pese al alto costo del alojamiento (una habitación puede costar alrededor de 3.000 dólares) de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Turismo de Michoacán, más de 400 mil visitantes nacionales y extranjeros visitan el lugar. Aún así, los habitantes del lugar mantienen su impronta y sus costumbres. Arévalo destacó que, a pesar de la influencia de películas como Coco y el aumento de turistas, la tradición en Pátzcuaro se mantiene fuerte.

El auge de esta festividad colocó a Michoacán entre los destinos más visitados de México durante estas fechas, consolidando a Pátzcuaro como un referente de identidad cultural ante los ojos del mundo. La Unesco declaró en 2008 la celebración del Día de Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y es precisamente en Michoacán donde esta tradición conserva sus raíces más puras.

Pátzcuaro ofrece un recorrido que va más allá de lo visual: es una experiencia sensorial y espiritual. Las calles iluminadas, los aromas del copal, el color del cempasúchil y el sonido de las campanas crean una atmósfera que sólo puede entenderse al vivirla. No se trata de observar una tradición, sino de participar en ella; de compartir el silencio respetuoso y la emoción colectiva de un pueblo que sabe celebrar la vida a través del recuerdo.