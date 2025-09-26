Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este viernes 26 de septiembre de 2025

Conocé tu horóscopo de hoy. Enterate todo sobre tu signo y lo que debes saber sobre amor, dinero y salud.

26 de septiembre 2025 · 06:55hs
ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Exigirá ser más correspondido en el amor. Verá aumentar sus finanzas. Los apoyos de sus superiores favorecerán su labor. Las piernas serán las zonas corporales más delicadas.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Su vida sentimental no se verá afectada por los chismorreos. Sea precavido y asegure sus propiedades. Le vendría bien independizarse laboralmente. Procure no acumular tensiones.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Momento excelente para el amor. Dentro de poco surgirá un viaje que se puede permitir. Avanza a pasos agigantados hacia ese puesto soñado. No se preocupe por su salud, es muy buena.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Su vida sentimental estable. A través de la familia puede conseguir un dinero extra. Acepte los consejos profesionales de quien tiene más experiencia. Haga algo de ejercicio.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Se debatirá entre sus deseos amorosos o la rutina. Cuidado con las transferencias. La impaciencia puede crearle problemas laborales. El tabaco le está perjudicando más de lo que cree.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Salga de la rutina amorosa por la que atraviesa. Por fin puede reformar su casa con esos nuevos ingresos. Actúe de mediador en los conflictos de sus compañeros. Una sesión de relajación le vendrá bien.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Está que arrasa, será el alma de las fiestas. Cómprese una hucha para ir guardando lo que pueda. Tenga más paciencia con las premuras de sus jefes. Ponga interés sobre su aspecto físico, no se abandone.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Dialogue con su pareja sin intentar imponerse. Día ideal para aumentar sus ganancias. Sus jefes le escucharán y estarán de acuerdo con usted. Físicamente, está en forma.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Lo que ha comenzado como broma, puede acabar en amor. Vuelva a ajustarse el cinturón. Buen día para hacer intercambios comerciales. El hierro es necesario para el organismo, vigílelo.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Conocerá a alguien que, en un principio, no le caerá bien. No se debe agobiar por las obligaciones económicas. Si un compañero le está buscando, párele los pies. Le acecha un malestar físico, pero será leve.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Los asuntos del corazón le sorprenderán gratamente. Tal vez un entendido en finanzas le haga cometer un error. El trabajo en equipo le enriquecerá. Flexibilice la espalda con ejercicios.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

La familia será su gran apoyo y el mayor motivo de alegrías. Sea generoso con el dinero, pero con cautela. Cuando se agobie, acuérdese de que el trabajo es salud. Se encuentra agotado, descanse más.

