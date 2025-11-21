Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este viernes 21 de noviembre de 2025

21 de noviembre 2025 · 07:25hs
El horóscopo para este viernes 21 de noviembre de 2025

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Céntrese en el presente y en sus proyectos de familia. Superará sin problemas los gastos extras que se avecinan. Se reconocerá su valía mediante un merecido ascenso. Si no supera su depresión, vaya al psicólogo.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Gran complicidad con su seres queridos. Ayude económicamente a esa persona que lo necesita. No se lleve los problemas laborales a casa.Moderación con las comidas.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Con los amigos, recordará momentos del pasado. Pida consejo antes de malgastar su dinero. En su trabajo reinará el caos, aunque saldrá airoso. Una dieta equilibrada le ayudará a mejorar su salud.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Se alegrará de acudir a una reunión social. Momento idóneo para comenzar un plan de ahorro. Oportunidad de ascender profesionalmente. Haga pilates, fortalece el espíritu.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Estará más sensible y emotivo que de costumbre. No tome decisiones precipitadas en lo financiero. El trabajo en equipo le gustará más de lo que pensaba. Sentido del humor y espíritu constructivo.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Irradiará una simpatía natural que resultará irresistible. Se siente satisfecho con su economía. Elija cuidadosamente a sus socios para el futuro. Ligeros dolores en las manos.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Sus responsabilidades no las eche sobre su pareja. Está gastando como si fuera millonario y no lo es. Actividad laboral interesante. Unas sesiones de relajación no le vendrán nada mal.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Sentimientos muy encontrados y ganas de divertirse. Su imaginación le saca de los apuros económicos. Impedimentos para desarrollar sus funciones en la empresa. Esa caída alterará su ritmo de vida.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Reencuentro con un antiguo amigo. Valore si prefiere enfrentarse a un familiar o perder dinero. Sus compañeros hablan muy bien de usted. Su espalda necesita una puesta a punto y más descanso.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Lo que comenzó como aventura, puede acabar en algo serio. En cuestiones de dinero, se presenta un día prometedor. Evite las rivalidades en su trabajo. Si se inicia en algún deporte vaya poco a poco.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Jornada que le permite recomponer su relación. No debe ser tan despistado con sus asuntos financieros. Su creatividad le ayudará a ascender en el trabajo. Gozará de un buen estado físico y mental.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

El amor le ayuda a romper con la rutina, se sentirá feliz. Tiene problemas económicos debido a su falta de previsión. Esa nueva tarea le catapultará a un ascenso seguro. Practique un deporte que le guste, active su cuerpo.

