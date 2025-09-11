Uno Entre Rios | Ovación | Wenceslao Mansilla

Wenceslao Mansilla peleará este viernes en el Club Paracao

Wenceslao Mansilla se enfrentará este viernes con el cordobés Sergio Carabajal. Además habrá seis combates amateurs.

11 de septiembre 2025 · 19:20hs
Wenceslao Mansilla y Sergio Carabajal tras el pesaje oficial.

Hubo un cambio de planes a último momento en la velada profesional profesional de boxeo que se desarrollará este viernes en Paraná. El festival estaba armado para que sea Francisco Solá quien se suba al ring, pero una lesión obligó a los organizadores a dar un golpe de timón y, finalmente, será Wenceslao Mansilla quien se calce los guantes.

En las instalaciones del Club Paracao, Peligro se enfrentará con el cordobés Sergio Carabajal. El combate está pautado a la distancia de cuatro rounds, en la categoría Mediopesado.

En el pesaje oficial, los pugilistas tuvieron el compromiso con la balanza. Mansilla marcó en la báscula 76,200 kilogramos; mientras que Carabajal registró 76,100 kilos.

El peleador local, de 39 años, afrontará este desafío con un récord de 20 victorias (10 por nocaut), 17 derrotas (seis antes del límite) y un empate. En tanto que el boxeador cordobés cuenta con un palmarés de cuatro triunfos (uno de manera categórica), 32 reveses (seis por la vía rápida) y seis pardas.

Este duelo será revancha, ya que Mansilla venció a Carabajal por nocaut técnico en el quinto asalto el 12 de noviembre de 2021, en el Club Sportivo Entre Ríos.

El evento de este viernes comenzará a las 21.30 y contará con otros seis combates de índole amateur. Las entradas en puerta podrán conseguirse a un valor de 10.000 pesos.

La cartelera en el Club Paracao

Combates amateurs

Johana Beber (Payabox)-Sofía Silva (Motobox)

Nahuel Ramos (Boxing Paraná)-Lautaro Pereira (Rafaela)

Emanuel Segovia (Toa Fight)-Agustín Ramírez (Team Pistrilli)

Maximiliano Nichea (Team Peligro)-Joaquín Noguera (Toa Fight)

Zamira Beber (Payabox)-Belén Díaz (Olimboxing)

Iván Frutos (Boxing Paraná)-Nicolás Leguizamón (Willie Pep).

Pelea profesional

Wenceslao Mansilla (Paraná)-Sergio Carabajal (Córdoba).

