La Muestra es un reflejo de la resiliencia y el futuro de la construcción entrerriana

12 de septiembre 2025 · 09:05hs
"La Muestra es un reflejo de  la resiliencia y el futuro de  la construcción entrerriana" dijo Laura Hereñú.

Del 12 al 14 de septiembre, en la Sala Mayo de la ciudad de Paraná, abrimos las puertas de una nueva edición de la Muestra de la Construcción. Será un espacio de encuentro que reunirá a más de 60 marcas líderes del sector, en un evento pensado para mostrar no solo lo que somos capaces de hacer, sino también la potencia de lo que podemos proyectar hacia el futuro.

La importancia de la muestra

La construcción es, sin lugar a dudas, la madre de todas las industrias. Atraviesa nuestra vida cotidiana y nos involucra a todos, porque de una u otra forma somos usuarios de lo construido. Desde una vivienda familiar hasta las grandes obras de infraestructura que hacen posible la movilidad, la producción y el desarrollo de nuestras ciudades, la construcción es parte esencial de la sociedad. En ella confluyen los sueños de una familia, la innovación de los profesionales, el trabajo de miles de obreros, la creatividad de los arquitectos y la planificación de los ingenieros.

En Entre Ríos, como en el resto del país, el sector ha enfrentado en los últimos años una coyuntura difícil, marcada por políticas económicas que golpearon tanto la obra pública como la privada. Los elevados costos de construcción, la inestabilidad en los precios de los insumos, la falta de previsibilidad y la contracción de la inversión han puesto a prueba nuestra resiliencia. Sin embargo, si algo caracteriza a nuestra actividad es la capacidad de resistir, reinventarse y seguir en pie.

La construcción no es solo ladrillos, acero o cemento: es una cadena de valor inmensa, que genera empleo en múltiples escalas. Cada obra involucra proveedores de insumos básicos, industrias metalúrgicas, plásticas, madereras, químicas y de vidrio; empresas de transporte y logística; servicios profesionales de ingeniería, arquitectura, agrimensura y diseño; comercios de materiales; entidades financieras que acompañan con crédito; y, sobre todo, a miles de trabajadores que día a día ponen su esfuerzo y conocimiento al servicio del progreso. Hablar de construcción es hablar de una red que moviliza a toda la economía

Por eso, la Muestra de la Construcción es mucho más que una exposición. Es una vidriera para que la sociedad conozca lo que hacemos y para que el sector pueda mostrar toda su capacidad de innovación. Este año, los visitantes podrán encontrarse con lo último en técnicas constructivas, sistemas de iluminación, tendencias arquitectónicas, información sobre obras civiles y grandes desarrollos de infraestructura. El recorrido permitirá apreciar la diversidad del sector, desde la escala más íntima del hogar hasta los proyectos que transforman ciudades enteras.

En este sentido, también destacamos la presencia de los bancos, actores fundamentales en la financiación de proyectos y en la posibilidad de acercar herramientas de crédito a quienes sueñan con construir. Su rol es vital para dinamizar el mercado, sostener la inversión y permitir que la rueda de la construcción siga girando.

La muestra también es una oportunidad para reafirmar nuestro orgullo por lo que hacemos. Cada obra que levantamos es un aporte al desarrollo de la provincia y de la región. La construcción es motor de movilidad social, generadora de empleo y espacio de innovación. Nos une en la diversidad: desde la mano de obra calificada hasta la tecnología de punta, desde la planificación de grandes infraestructuras hasta el detalle en terminaciones de una vivienda.

Queremos invitar a toda la sociedad a ser parte de este encuentro. Será un fin de semana en el que no solo habrá innovación y conocimiento, sino también un espacio pensado para disfrutar. Contaremos con un patio gastronómico, espacios de café y un entorno amigable para toda la familia, porque incluso las mascotas son bienvenidas: será una muestra pet friendly.

En tiempos en los que la incertidumbre golpea a tantas actividades, la construcción sigue siendo sinónimo de esperanza. Cada ladrillo colocado, cada plano que se convierte en realidad, es un acto de confianza en el futuro. Y esa confianza queremos compartirla, porque construir nos une, nos proyecta y nos convoca a pensar en el desarrollo colectivo.

Hoy más que nunca reafirmamos que Entre Ríos tiene el potencial, la capacidad y la determinación para seguir creciendo. La Muestra de la Construcción es una invitación a mirar hacia adelante, a reconocer la fuerza de nuestra cadena de valor y a encontrarnos, como sociedad, en torno a lo que nos hace avanzar.

Laura Hereñú / Licenciada y presidenta de la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción

