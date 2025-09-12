Lanzaron el programa "Enlace Pyme" para fortalecer el tejido productivo en Paraná

Impulsado por la Municipalidad y la UNER, el programa Enlace Pyme busca vincular noveles graduados y Mipymes paranaenses para el desarrollo local

En el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas (FCECO) de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), se presentó “Enlace Pyme”, un esfuerzo conjunto que lleva adelante la institución junto con la Municipalidad de Paraná para fortalecer el tejido productivo local, ofreciendo a los graduados la oportunidad de aplicar sus conocimientos en un entorno real y contribuir al crecimiento de los emprendimientos.

Sobre esta iniciativa, el Jefe de Gabinete de la Municipalidad, Santiago Halle, destacó: “Enlace Pyme es una política de Estado que une al gobierno municipal, la universidad y el sector empresario. Busca ofrecer oportunidades a jóvenes graduados para que puedan acceder a su primer trabajo y experiencia como profesionales, creando un nexo necesario entre la universidad y el ámbito laboral”.

En ese sentido, Halle enfatizó la importancia “de generar más oportunidades en Paraná, una ciudad universitaria con una población estudiantil significativa, un parque industrial y un centro comercial en crecimiento”. Y agregó: “nuestra labor es unir las partes y promover a los nuevos graduados, así como fomentar la generación de empleo calificado que beneficie a las empresas de la región”.

Alcances de Enlace Pyme

Por su parte, el decano de la FCECO, Sebastián Pérez, afirmó: “Este programa es una muestra más de que el municipio, el sector empresarial y la academia pueden trabajar juntos en beneficio de la sociedad”.

Al respecto, explicó que el programa permitirá a jóvenes graduados de los últimos dos años en contabilidad, economía y gestión de organizaciones capacitarse en asesoramiento Pyme. La novedad del programa radica en la práctica que realizarán: un diagnóstico en 20 Mipymes de la ciudad que ya han acordado participar. “Es fundamental la vinculación con los empresarios, quienes pueden observar a los graduados y considerar su posible incorporación como empleados”, añadió.

Trabajo articulado

En ese marco, el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, detalló: "La Municipalidad “se compromete a promocionar el programa a través de sus redes y medios; articular la participación de cámaras e instituciones empresariales; y colaborar técnicamente en la formación, con la Subsecretaría de Producción asumiendo el dictado de uno de los módulos”.

En el acto estuvieron presente el secretario de Hacienda y Producción de Paraná, Alexis Bilbao; el director General de Inversión y Pymes, Leandro Rodríguez; y secretarios de la FCECO.

¿Qué entidades participan?

Entidades del sector empresario y colegios que también participan son: Asociación de Empresarios del Parque Industrial (ASEMPI); Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER); Centro Comercial e Industrial de Paraná (CECIP); Corporación para el Desarrollo de Paraná (CODEPA); Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas Delegación Entre Ríos (APYME); y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (CPCCER).