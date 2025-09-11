Uno Entre Rios | La Provincia | Guillermo Michel

Guillermo Michel le solicitó a Frigerio su posición ante las importaciones de pollo

El candidato a diputado nacional, Guillermo Michel, le exigió al gobernador Frigerio que se pronuncie por la suba de importaciones de carne aviar.

11 de septiembre 2025 · 21:54hs
Guillermo Michel habló desde su cuenta de X.

Guillermo Michel habló desde su cuenta de X.

Guillermo Michel cruzó al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, por el aumento de las importaciones de carne aviar: “¿Usted avala que se ponga en riesgo una de nuestras principales industrias?” El candidato a diputado nacional cuestionó al funcionario entrerriano por su silencio frente a un fuerte incremento en las importaciones de carne aviar y la caída de las exportaciones. “Miles de puestos de trabajo están en riesgo”, advirtió Michel desde una planta avícola en Aldea San Antonio.

Lo que dijo Guillermo Michel

El aumento de las importaciones de carne aviar en más de un 290% en lo que va del año encendió las alarmas en la provincia de Entre Ríos, una de las principales productoras del rubro en el país. El candidato a diputado nacional Guillermo Michel apuntó directamente contra el gobernador Rogelio Frigerio por no pronunciarse sobre una medida que, según afirmó, “pone en jaque a miles de empleos entrerrianos”.

Las cifras oficiales indican que entre enero y julio de 2025 ingresaron al país 12.951 toneladas de carne aviar, un crecimiento abrupto respecto al mismo período del año anterior. En paralelo, las exportaciones del sector registraron una caída, afectando directamente la balanza comercial de una industria clave para la economía regional.

Michel eligió el escenario de una planta avícola en plena expansión para lanzar su crítica. Desde Agroprot, en la localidad de Aldea San Antonio, donde se anunció una inversión significativa para la ampliación de su capacidad productiva, el candidato reclamó al gobernador:

“¿Usted avala que se ponga en riesgo una de las principales industrias de nuestra provincia como es la carne aviar?”, disparó.

Pero fue más allá. En tono directo, le exigió a Frigerio que tome posición frente al gobierno nacional, al que vinculó con La Libertad Avanza, espacio con el que el mandatario entrerriano mantiene una relación de colaboración.

“¿Qué planteo le va a hacer a su nueva jefatura política de LLA sobre este tema que pone en riesgo miles y miles de puestos de trabajo entrerrianos?”, lanzó Michel.

El candidato, que viene enfocando su campaña en la defensa de la producción y el empleo regional, cuestionó la apertura indiscriminada de importaciones, en especial en rubros donde la industria local tiene fuerte presencia y capacidad competitiva, como es el caso del sector avícola en Entre Ríos.

Una industria bajo presión

La provincia es una de las principales productoras de carne aviar del país, con miles de empleos directos e indirectos que dependen de la actividad. Empresarios del sector también manifestaron preocupación por la falta de señales claras del gobierno nacional para frenar el ingreso de productos importados en un contexto de baja demanda interna y caída de exportaciones.

Guillermo Michel Frigerio pollo
