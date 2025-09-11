Uno Entre Rios | Ovación | Peñarol

Solidaridad en acción: el plantel de Peñarol sorprendió a Tobías con una nueva bicicleta

Tobías Moyano sufrió un robo de su elemento de trabajo y sus compañeros de Peñarol le regalaron una bicicleta tras la práctica.

11 de septiembre 2025 · 22:35hs
Los jugadores de Peñarol y un gran gesto para un compañero.

Club Peñarol.

Los jugadores de Peñarol y un gran gesto para un compañero.

Un conmovedor gesto de solidaridad se vivió en el Club Atlético Peñarol de la ciudad de Paraná. Tobías Moyano, jugador del plantel, sufrió el robo de su bicicleta —su principal herramienta de trabajo como cadete— junto con otras pertenencias personales. Frente a la difícil situación, sus compañeros no dudaron en actuar.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, los integrantes del equipo decidieron organizarse rápidamente y recolectaron el dinero necesario para comprarle una bicicleta nueva. El noble gesto se concretó el martes por la tarde, durante la merienda posterior al entrenamiento, donde le entregaron el regalo en un emotivo momento grupal que quedará en la memoria de todos.

El Clausura de la Liga Paranaense vivió otro capítulo.

Liga Paranaense: Patronato se impuso en el destacado de la quinta fecha

Belgrano igualó con San Martín de local.

Belgrano y San Martín (SJ) no se sacaron diferencias en Córdoba

Peñarol es una familia

Desde el club, compartieron el acontecimiento en sus redes sociales con un mensaje que refleja el espíritu del grupo:

“¡Debemos celebrar la vida! El momento que estamos pasando como grupo es muy importante. Gracias Pablo Bello y la banda por el gesto, junto a Luca Palacios logramos devolver la herramienta de trabajo de Tobías Moyano. ¡Gracias, banda!”

La historia de Tobías y la reacción de sus compañeros es un recordatorio de que el deporte, además de competir, también une, contiene y transforma. En tiempos difíciles, los valores del compañerismo y la empatía siguen marcando la diferencia.

Peñarol bicicleta mejores compañeros Paraná
Noticias relacionadas
El equipo de Caballeros de la Federación Entrerriana de Hockey aplastó 7 a 1 a su par de Mar del Plata.

La Federación Entrerriana de Hockey inició con el pie derecho

Sólo resta confirmar el estadio para la final de la Copa Sudamericana.

La Conmebol mudó la final de la Copa Sudamericana

Andreas Pereira, nuevo refuerzo de Palmeiras.

Palmeiras presentó su último refuerzo antes del duelo con River por la Copa Libertadores

Torneo Regional del Litoral se viene con novedades para el próximo año.

El Torneo Regional del Litoral cambiará de formato en 2026

Ver comentarios

Lo último

Solidaridad en acción: el plantel de Peñarol sorprendió a Tobías con una nueva bicicleta

Solidaridad en acción: el plantel de Peñarol sorprendió a Tobías con una nueva bicicleta

Belgrano y San Martín (SJ) no se sacaron diferencias en Córdoba

Belgrano y San Martín (SJ) no se sacaron diferencias en Córdoba

Guillermo Michel le solicitó a Frigerio su posición ante las importaciones de pollo

Guillermo Michel le solicitó a Frigerio su posición ante las importaciones de pollo

Ultimo Momento
Solidaridad en acción: el plantel de Peñarol sorprendió a Tobías con una nueva bicicleta

Solidaridad en acción: el plantel de Peñarol sorprendió a Tobías con una nueva bicicleta

Belgrano y San Martín (SJ) no se sacaron diferencias en Córdoba

Belgrano y San Martín (SJ) no se sacaron diferencias en Córdoba

Guillermo Michel le solicitó a Frigerio su posición ante las importaciones de pollo

Guillermo Michel le solicitó a Frigerio su posición ante las importaciones de pollo

Paraná: denuncian presuntas irregularidades en las auditorías de la Andis

Paraná: denuncian presuntas irregularidades en las auditorías de la Andis

La Federación Entrerriana de Hockey inició con el pie derecho

La Federación Entrerriana de Hockey inició con el pie derecho

Policiales
Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Christe pidió volver a la domiciliaria y denunció una emboscada judicial y mediática

Christe pidió volver a la domiciliaria y denunció una "emboscada" judicial y mediática

San Salvador: sofocaron incendio en un molino

San Salvador: sofocaron incendio en un molino

La Paz: una familia atacó la vivienda de una mujer y secuestraron todo tipo de armas

La Paz: una familia atacó la vivienda de una mujer y secuestraron todo tipo de armas

Ovación
Solidaridad en acción: el plantel de Peñarol sorprendió a Tobías con una nueva bicicleta

Solidaridad en acción: el plantel de Peñarol sorprendió a Tobías con una nueva bicicleta

La Federación Entrerriana de Hockey inició con el pie derecho

La Federación Entrerriana de Hockey inició con el pie derecho

Wenceslao Mansilla peleará este viernes en el Club Paracao

Wenceslao Mansilla peleará este viernes en el Club Paracao

Belgrano y San Martín (SJ) no se sacaron diferencias en Córdoba

Belgrano y San Martín (SJ) no se sacaron diferencias en Córdoba

El Torneo Regional del Litoral cambiará de formato en 2026

El Torneo Regional del Litoral cambiará de formato en 2026

La provincia
Guillermo Michel le solicitó a Frigerio su posición ante las importaciones de pollo

Guillermo Michel le solicitó a Frigerio su posición ante las importaciones de pollo

Paraná: denuncian presuntas irregularidades en las auditorías de la Andis

Paraná: denuncian presuntas irregularidades en las auditorías de la Andis

La Municipalidad de Paraná finalizó trabajos en el caño maestro de Rondeau y Circunvalación

La Municipalidad de Paraná finalizó trabajos en el caño maestro de Rondeau y Circunvalación

UTA levantó el paro de colectivos en Paraná y se normaliza el servicio

UTA levantó el paro de colectivos en Paraná y se normaliza el servicio

Rogelio Frigerio en las primeras reuniones  convocadas por Lisandro Catalán

Rogelio Frigerio en las primeras reuniones  convocadas por Lisandro Catalán

Dejanos tu comentario