La familia de "Dibu" Martínez compró una planta para producir agua envasada en una localidad de Entre Ríos

La familia del arquero de la Selección Emiliano “Dibu” Martínez adquirió una planta en Puerto Yeruá. Lo confirmó el intendente de la localidad, Daniel Benítez

La familia del arquero de la Selección nacional de fútbol, Emiliano “Dibu” Martínez, adquirió una planta en Puerto Yeruá para producir agua envasada . El intendente de la localidad, Daniel Benítez, confirmó la noticia y recordó que la planta se encuentra sobre la avenida San Martín "en dirección hacia el río, antes de llegar a la orilla" del Uruguay. Allí hay un edificio "que es muy grande y tiene cerca de 30 años de historia”, destacó el jefe comunal.

Al respecto, repasó: “En ese momento, un empresario de la zona de San Salvador inició el proceso de captación para una fuente de agua mineral y que por entonces la construcción ya era muy moderna para la época y fue una inversión muy grande. Aquel emprendimiento funcionó y estuvo envasando agua por mucho tiempo, incluso empezaron a vender a nivel nacional", sin embargo, "hubo algunos inconvenientes, terminaron cerrando el emprendimiento y quedó todo vacío, hasta la fecha”.

Dibu

"Pasó el tiempo y ahora uno de los dueños de las instalaciones me explicó que estaban trabajando en un proyecto de una sociedad, para recuperar el envasado de agua. Ya se habían realizado algunos estudios de dicha agua desde el municipio, ya que nosotros también estábamos captándola para la red del pueblo. La calidad del agua es excelente, de primer nivel”, dijo el mandatario, en diálogo con Diario Río Uruguay.

Puesta en marcha

Una vez finalizados los estudios, Benítez explicó que, con el tiempo se lograron captar inversores "y comenzó todo un proceso de transformación del lugar, porque prácticamente lo han restaurado a nuevo. Ya llevan más de cuatro meses de construcción y han empleado a gente de acá de la localidad”.

De esta manera, adelantó: “La operación de embotellado empezaría a fines de septiembre o principios de octubre. En estos momentos están poniendo en marcha las máquinas envasadoras, que vinieron desde afuera. Una vez que pongan todo en orden y que esté todo afinado, seguramente empezarán ya a producir para la venta”.

Mano de obra local

Además, Benítez celebró que “van a tomar mano de obra local” y destacó que “en esta primera etapa, estamos hablando de unas 15 o 20 personas. Por lo cual es una gran noticia para nosotros, una gran inversión, porque cuando todo está en retroceso y en todos lados están cerrando fábricas, aquí están haciendo una gran apuesta generando mano de obra indirectamente”.

La marca que identifica al Dibu Martínez

Entre otras cosas, Benítez precisó: "El río subterráneo que alimenta la planta está a 120 metros y la perforación traspasa el manto de basalto. Debajo de ese manto hay un río de agua mineral, del que nosotros estuvimos alimentando la red para un sector del pueblo, por más de 20 años prácticamente”.

Dicho esto, se refirió a la firma que llevará a cabo la operación y confirmó que “uno de los socios inversionistas es la familia del ‘Dibu’ Martínez. La marca principal que se va a envasar será la del agua mineral Dibu 23, que ya está en el mercado, pero que salía como agua de mesa o agua tratada. Ahora será un agua mineral, envasada en Puerto Yeruá”.

Finalmente, Benítez destacó que “el que viene y ya hemos visto en la ciudad, es el hermano del Dibu -llamado Alejandro Martínez- que también es deportista”, más precisamente corredor de automovilismo.

Dibu Martínez 1.jpg

Por todo lo señalado, el intendente de Puerto Yeruá reconoció que “estamos a la expectativa de que, en algún espacio libre que tenga, el Dibu se haga una escapada y pueda estar acá también".