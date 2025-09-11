Uno Entre Rios | Ovación | Torneo Regional del Litoral

El Torneo Regional del Litoral cambiará de formato en 2026

A partir de la próxima temporada, el Torneo Regional del Litoral contará con 10 equipos en Primera División y 12 en Segunda.

11 de septiembre 2025 · 20:23hs
Torneo Regional del Litoral se viene con novedades para el próximo año.

Foto: Gentileza/Prensa CAE

Torneo Regional del Litoral se viene con novedades para el próximo año.

Se vienen cambios en el rugby zonal. Tras una reunión en la sede de la Unión de Rugby de Rosario (URR), del que participaron dirigentes de dicha entidad como así también de la Unión Entrerriana de Rugby (UER) y la Unión Santafesina de Rugby (USR), se oficializó el cambio de formato para la temporada 2026 del Torneo Regional del Litoral.

La Primera División estará compuesta por 10 equipos. Los primeros 8 que clasifiquen este año, mientras que los dos restantes surgirán de la definición de la Segunda División 2025. Por un lado, el campeón ascenderá directamente. Por otro, el 10° lugar se resolverá el 15 de noviembre en el partido de Promoción, entre el noveno de Primera y el subcampeón de Segunda. Las semifinales y final de Segunda División, que determinarán al campeón y al equipo que jugará la Promoción, se disputarán el 1° y el 8 de noviembre respectivamente, señala el sitio Tercer Tiempo.

Estudiantes de Paraná le dio una paliza a Jockey Club de Venado Tuerto por 71-27.

Estudiantes de Paraná le dio una paliza a Jockey Club de Venado Tuerto por 71-27

Torneo Regional del Litoral: los clubes entrerrianos, listos para una nueva jornada.

Torneo Regional del Litoral: los clubes entrerrianos, listos para una nueva jornada

En el ascenso del Torneo Regional del Litoral

En la Segunda División habrá 12 equipos y mayores exigencias. A los nueve que ya la integran en 2025 se les restará el campeón que ascienda y se sumarán: el perdedor del partido de Promoción y cuatro clubes que compitieron en la Tercera División 2025: La Salle Jobson, Los Pampas de Rufino, Cha Roga RC y la Fusión San Nicolás.

Torneo Regional del Litoral temporada UER Rugby
Noticias relacionadas
Cha Roga celebró en la localidad de Sauce Montrull. 

Cha Roga es el campeón del Torneo Regional del Litoral Femenino

El equipo de Caballeros de la Federación Entrerriana de Hockey aplastó 7 a 1 a su par de Mar del Plata.

La Federación Entrerriana de Hockey inició con el pie derecho

Sólo resta confirmar el estadio para la final de la Copa Sudamericana.

La Conmebol mudó la final de la Copa Sudamericana

Andreas Pereira, nuevo refuerzo de Palmeiras.

Palmeiras presentó su último refuerzo antes del duelo con River por la Copa Libertadores

Ver comentarios

Lo último

La Federación Entrerriana de Hockey inició con el pie derecho

La Federación Entrerriana de Hockey inició con el pie derecho

La Conmebol mudó la final de la Copa Sudamericana

La Conmebol mudó la final de la Copa Sudamericana

Palmeiras presentó su último refuerzo antes del duelo con River por la Copa Libertadores

Palmeiras presentó su último refuerzo antes del duelo con River por la Copa Libertadores

Ultimo Momento
La Federación Entrerriana de Hockey inició con el pie derecho

La Federación Entrerriana de Hockey inició con el pie derecho

La Conmebol mudó la final de la Copa Sudamericana

La Conmebol mudó la final de la Copa Sudamericana

Palmeiras presentó su último refuerzo antes del duelo con River por la Copa Libertadores

Palmeiras presentó su último refuerzo antes del duelo con River por la Copa Libertadores

El Torneo Regional del Litoral cambiará de formato en 2026

El Torneo Regional del Litoral cambiará de formato en 2026

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Policiales
Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Christe pidió volver a la domiciliaria y denunció una emboscada judicial y mediática

Christe pidió volver a la domiciliaria y denunció una "emboscada" judicial y mediática

San Salvador: sofocaron incendio en un molino

San Salvador: sofocaron incendio en un molino

La Paz: una familia atacó la vivienda de una mujer y secuestraron todo tipo de armas

La Paz: una familia atacó la vivienda de una mujer y secuestraron todo tipo de armas

Ovación
La Federación Entrerriana de Hockey inició con el pie derecho

La Federación Entrerriana de Hockey inició con el pie derecho

Wenceslao Mansilla peleará este viernes en el Club Paracao

Wenceslao Mansilla peleará este viernes en el Club Paracao

El Torneo Regional del Litoral cambiará de formato en 2026

El Torneo Regional del Litoral cambiará de formato en 2026

La Conmebol mudó la final de la Copa Sudamericana

La Conmebol mudó la final de la Copa Sudamericana

Palmeiras presentó su último refuerzo antes del duelo con River por la Copa Libertadores

Palmeiras presentó su último refuerzo antes del duelo con River por la Copa Libertadores

La provincia
La Municipalidad de Paraná finalizó trabajos en el caño maestro de Rondeau y Circunvalación

La Municipalidad de Paraná finalizó trabajos en el caño maestro de Rondeau y Circunvalación

UTA levantó el paro de colectivos en Paraná y se normaliza el servicio

UTA levantó el paro de colectivos en Paraná y se normaliza el servicio

Rogelio Frigerio en las primeras reuniones  convocadas por Lisandro Catalán

Rogelio Frigerio en las primeras reuniones  convocadas por Lisandro Catalán

Gualeguaychú inicia este mes el control de calidad de aire

Gualeguaychú inicia este mes el control de calidad de aire

Paraná: UTA levantará el paro de colectivos

Paraná: UTA levantará el paro de colectivos

Dejanos tu comentario