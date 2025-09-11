El Torneo Regional del Litoral cambiará de formato en 2026 A partir de la próxima temporada, el Torneo Regional del Litoral contará con 10 equipos en Primera División y 12 en Segunda. 11 de septiembre 2025 · 20:23hs

Foto: Gentileza/Prensa CAE Torneo Regional del Litoral se viene con novedades para el próximo año.

Se vienen cambios en el rugby zonal. Tras una reunión en la sede de la Unión de Rugby de Rosario (URR), del que participaron dirigentes de dicha entidad como así también de la Unión Entrerriana de Rugby (UER) y la Unión Santafesina de Rugby (USR), se oficializó el cambio de formato para la temporada 2026 del Torneo Regional del Litoral.

La Primera División estará compuesta por 10 equipos. Los primeros 8 que clasifiquen este año, mientras que los dos restantes surgirán de la definición de la Segunda División 2025. Por un lado, el campeón ascenderá directamente. Por otro, el 10° lugar se resolverá el 15 de noviembre en el partido de Promoción, entre el noveno de Primera y el subcampeón de Segunda. Las semifinales y final de Segunda División, que determinarán al campeón y al equipo que jugará la Promoción, se disputarán el 1° y el 8 de noviembre respectivamente, señala el sitio Tercer Tiempo.

Estudiantes de Paraná le dio una paliza a Jockey Club de Venado Tuerto por 71-27 Torneo Regional del Litoral: los clubes entrerrianos, listos para una nueva jornada

En el ascenso del Torneo Regional del Litoral En la Segunda División habrá 12 equipos y mayores exigencias. A los nueve que ya la integran en 2025 se les restará el campeón que ascienda y se sumarán: el perdedor del partido de Promoción y cuatro clubes que compitieron en la Tercera División 2025: La Salle Jobson, Los Pampas de Rufino, Cha Roga RC y la Fusión San Nicolás.