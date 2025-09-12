Uno Entre Rios | La Provincia | Concordia

Concordia: municipales presentaban títulos secundarios apócrifos

En Concordia siete empleados municipales fueron imputados en la Justicia por presentar títulos truchos para buscar reconocimiento.

12 de septiembre 2025 · 07:50hs
Los empleados municipales quedaron a disposición de la justicia.

Un grupo de siete trabajadores de la Municipalidad de Concordia fueron imputados por la Justicia, ya que se comprobó que presentaron títulos secundarios apócrifos con el fin de lograr un reconocimiento y, por ende, la percepción de sumas de dinero en tal concepto por su formación académica.

Municipales sancionados en Concordia.

La imputación fue dispuesta por la Fiscalía de Concordia en el marco de la Investigación Penal Preparatoria, y los agentes deberán presentarse a declarar en los próximos días. Por tal motivo, la Administración Municipal, dispuso el inicio de los sumarios administrativos correspondientes a los agentes municipales involucrados en esta maniobra a fin de determinar las responsabilidades administrativas frente a tal maniobra.

El caso se originó a partir de la detección interna de la irregularidad por parte de la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad, que dio aviso inmediato a las autoridades. Tras comprobarse la posible falsificación documental, el municipio radicó la denuncia penal correspondiente y abrió, en simultáneo, los sumarios administrativos a fin de aplicar las medidas disciplinarias que correspondan.

La respuesta desde la Municipalidad de Concordia

“Quiero ser absolutamente claro: en nuestra gestión no vamos a tolerar la deshonestidad y las avivadas. Estamos comprometidos con la transparencia y como servidores públicos debemos dar el ejemplo en la manera en la que actuamos”, expresó el intendente Francisco Azcué. Asimismo, destacó el rol del personal que se esfuerza y se capacita todos los días para prestar servicios de calidad a los vecinos.

La Municipalidad de Concordia reitera su política de transparencia, de control permanente y de firmeza frente a cualquier irregularidad, reafirmando que el servicio público debe estar regido por la honestidad y el respeto hacia los contribuyentes.

