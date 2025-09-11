Uno Entre Rios | Ovación | Federación Entrerriana de Hockey

La Federación Entrerriana de Hockey inició con el pie derecho

Los equipos de la Federación Entrerriana de Hockey ganaron en el primer día del Campeonato Argentino de Selecciones Sub 14.

11 de septiembre 2025 · 21:06hs
El equipo de Caballeros de la Federación Entrerriana de Hockey aplastó 7 a 1 a su par de Mar del Plata.

Gentileza hockeyamill

El equipo de Caballeros de la Federación Entrerriana de Hockey aplastó 7 a 1 a su par de Mar del Plata.

Los elencos que representan a la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) iniciaron de manera victoriosa su participación en sus respectivas categorías del Campeonato Argentino de Selecciones Sub 14, que se inició en la jornada de este jueves y se extenderá hasta el domingo.

En Caballeros, los pibes Panzaverde, que compiten en la categoría A que se está disputando en Mendoza, debutaron con un aplastante triunfo sobre la Asociación Marplatense por 7 a 1. Los goles del combinado entrerriano fueron marcados por Clemente Piloni (en dos oportunidades), Felipe Vich (dos), Lázaro Vaiarini (dos) e Ignacio Taffarel.

Continúa el desarrollo del Torneo Oficial de Damas.

Se juega la sexta fecha del Torneo Oficial de Damas

Sólo resta confirmar el estadio para la final de la Copa Sudamericana.

La Conmebol mudó la final de la Copa Sudamericana

Este viernes, desde las 10.40, cerrarán su participación en la Zona C con un más que difícil desafío ante el combinado anfitrión, la Asociación Mendocina, que en su estreno aplastó a los marplatenses y los goleó por 5 a 1.

Por otra parte, entre las Damas, la FEH participa en la división B, que juega en Mar del Plata. En el inicio de la Zona A se impusieron por la mínima diferencia sobre la Federación Amateur de Hockey sobre Césped Unión del Centro. Juana Ruiz marcó el gol del triunfo para el equipo entrerriano.

Este viernes, a partir de las 15, cerrará su participación en la Primera Fase cuando se mida con Asociación Litoral.

También hay competencia en Catamarca

También se juega la categoría D, en la que la Asociación Civil de Hockey Centro Sur Entrerriano cayó 1 a 0 en su debut contra el local, Federación Catamarqueña. Mientras que este viernes cerrará su actuación en la Zona A cuando desde las 15 se enfrente con la Asociación Jujeña.

Federación Entrerriana de Hockey Campeonato Argentino Catamarca Mendoza
