San Salvador: sofocaron incendio en un molino El incendio en el molino se inició en una máquina secadora cargada con semillas de coriandro. Acudieron bomberos voluntarios de San Salvador 11 de septiembre 2025 · 12:02hs

En horas de la madrugada de este jueves personal policial y Bomberos Voluntarios de San Salvador acudieron ante un llamado por un incendio en la planta de Molino Caupolicán, ubicado a la vera de la Ruta Nacional N° 18, kilómetro 211, donde la secadora cargada con semillas de coriandro había tomado fuego.

Incendio molino San Salvador En el lugar trabajaron dotaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Salvador, quienes lograron sofocar el foco ígneo. No se registraron personas lesionadas. Al ser entrevistado el encargado del establecimiento, manifestó que el siniestro se originó cuando la máquina se encontraba funcionando sin supervisión directa.

Personal policial de la Jefatura San Salvador de la Dirección General de Departamental del Uruguay y bomberos realizaron pericias y las actuaciones correspondientes.