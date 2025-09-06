El horóscopo para este sábado 6 de septiembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

El horóscopo para este jueves 4 de septiembre de 2025

El horóscopo para este viernes 5 de septiembre de 2025

Deberás tomar las riendas de tu vida, al menos en la jornada de hoy, o te arrepentirás por lo que dejarás pasar. Muestra coraje.

Salud: No permitas que las palabras de los que te rodean te hagan sentir inferior. Todos tenemos capacidades, solo que algunas son más evidentes que otras.

Amor: Existen cargas que debemos cargar de por vida, pero estas pueden hacerse más liviana si se comparten. Confía en tu pareja.

Dinero: Estarás con un constante nerviosismo y ansiedad durante la jornada de hoy debido a compromisos para el día lunes.

Tauro

Durante este día te sientes especialmente joven y despierto, con una intensa necesidad de actuar, de moverte y de desplazarte.

Salud: Evita comentar tus actividades por la competencia desleal y los celos profesionales. Lidera iniciativas vinculadas con la ayuda social y con hospitales.

Amor: Intenta mantener la comunicación, aunque por ahora conversar sea sinónimo de discutir. No te distancies, será peor.

Dinero: Si te quedas en los laureles será necesario que redobles tus esfuerzos para no sentirte amenazado con el bolsillo. Prudencia.

Géminis

Deberás analizar las ventajas y desventajas que tendrás al embarcarte en este proyecto a futuro. No es aconsejable tomar decisiones rápidas.

Salud: Período propicio para retomar conversaciones postergadas y hablar de sentimientos íntimos. Buen momento para escribir los sueños y fantasías.

Amor: Si eliges quedarte solo, luego te lamentarás. Los buenos amigos seguirán fieles a tu lado y serán un gran apoyo.

Dinero: Podrás solicitar aumentos y créditos pero toma recaudos en las propuestas financieras que aparezcan. Cuídate de terceras personas.

Cáncer

Corres el riesgo de caer en el caos. Tendrás mucha energía física, pero cuídate de exigir a tu cuerpo más de lo necesario.

Salud: Confía en tu constancia, esa es una gran virtud, por lo tanto no abandones el esfuerzo. Triunfarás en tus propósitos y en la vida.

Amor: Sostendrán discusiones a menudo. Cada uno reclama su territorio personal y la individualidad se impone, trata de ceder un poco.

Dinero: Intenta concentrarte en los números porque se alterará tu orden de prioridades, aunque no será del todo claro el desencadenante.

Leo

Puede haber más de un problema ajeno que necesite de tu buen ánimo. No pierdas tiempo y haz ya lo que se debe hacer.

Salud: Etapa importante en lo referente a la salud. No cometas excesos y aprovecha para hacer ejercicios físicos sin limitación.

Amor: Momento ambiguo para los asuntos del corazón. Aparece la posibilidad de enamorarse o reconciliarse.

Dinero: Si estás dudando en realizar una inversión, tírate a la pileta porque, si no decides ya mismo, otros te ganarán de mano.

Virgo

Estarás sin tiempo ni ganas para divertirte. Tantas responsabilidades alterarán tu eterno buen humor. No te dejes avasallar.

Salud: Debes cuidarte de los conflictos con figuras de autoridad. Aprende a manejar tus impulsos, agudiza tu intelecto, sé más racional y menos emocional.

Amor: Tus convicciones de tener siempre la razón pueden hacerte vivir momentos de inestabilidad en tu relación. Coherencia.

Dinero: Inspiración para orientar grandes proyectos. Excelente para comprar, vender, tratar con abogados, firmar papeles y viajar.

Libra

No tendrás ganas de quedarte encerrado entre las paredes de tu casa y cualquier ocasión será buena para no respetar tus empeños.

Salud: Cuida tu dieta con alimentos frescos, estos te mantendrán lleno de fuerza y energía. Tu cuerpo y tu salud te lo agradecerán. Hazte un chequeo médico.

Amor: A pesar de una etapa antisocial, estás muy solicitado y hallarás que te llega más de una invitación para escoger.

Dinero: Liderazgo en actividades vinculadas a lo artístico o la recreación. Cuídate de los riesgos y especulaciones de tipo financiero.

Escorpio

Deberás ser muy certero en las decisiones que tomes hoy. No habrá margen alguno para cometer errores o tener dudas.

Salud: No puedes pretender tener un rendimiento parejo en lo que a obligaciones se refiere cuando estás preocupado o afectado emocionalmente. Date tiempo.

Amor: Ciertos eventos del día de hoy lograrán abrir tus ojos para ver lo perfecto de la persona a tu lado. No temas en demostrárselo.

Dinero: Experimentarás duras reprimendas por parte de tus superiores debido a tu incapacidad de cumplir con las fechas límite.

Sagitario

Aparecerán dificultades para actuar con independencia, la colaboración con los demás puede proporcionarte buenos resultados.

Salud: El silencio a veces tiene más efecto y poder que un tedioso discurso. Una acción es más fuerte que mil palabras, piénsalo y actúa en consecuencia.

Amor: No te compliques, a la hora de plantear tus sentimientos hazlo sin dar vueltas. Si eres frontal y claro, tu pareja te respetará.

Dinero: Será necesario guardar el secreto acerca de tus proyectos, ya que hay muchas personas que se aprovecharán de ti y de lo que hagas.

Capricornio

Tu excesivo optimismo acabará cansando a más de uno. Contarás con críticas bastante duras a tus actos irreflexivos.

Salud: Quizás aprendiste a vivir con dudas y confusión en tu vida, realmente eso no es necesario. Tienes que aprender a construir relaciones más armónicas.

Amor: Tienes oportunidades buenas para recuperar terrenos perdidos en el corazón del ser querido. No dejes escapar la oportunidad.

Dinero: Analiza tu ritmo laboral y busca cambios que te generen mayores ingresos. Todo dependerá de ti y de cómo inviertas tu dinero.

Acuario

Se potenciará la capacidad de libre albedrío, tanto para escapar de posibles malas influencias como para tomar tus decisiones.

Salud: Cuídate en extremo de ofertas que no sean transparentes y actúa con absoluta claridad. A veces lo barato termina saliendo demasiado caro.

Amor: Eres todo corazón pero poca cabeza. En breve experimentarás una marcada transformación, aunque aquí y ahora te costará el cambio.

Dinero: Hay gente que te envidia. Tú eres una persona muy buena en lo que haces y por esto te tratan de perjudicar.

Piscis

La mayoría de los inconvenientes que se te están presentando logran que tus defensas se encuentren bajas. Enfermedad en puerta.

Salud: Problemas digestivos, debidos al estrés y nervios. Cuida tu alimentación. Disfruta del contacto con la naturaleza o escuchando música suave.

Amor: Buenos augurios para quienes se casen o se pongan de novios. Es un momento favorable para concretar compromisos futuros.

Dinero: Sacarás adelante proyectos que se te presenten o exámenes o trabajos que tengas que entregar a corto o mediano plazo.